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10:21 (мск), источник: СуперОмск

В Омске заключенные слепили из снега собаку в ботинках и солнечных очках

На территории омского исправительного учреждения № 7 появилось множество снежных скульптур, выполненных руками осужденных.

Впоследствии среди скульптур будут выбраны лучшие и названы имена победителей.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Омской области, заключенные чаще всего изображают символ Нового года, в этом году это огненная собака. Также планируются изображения футбольных мячей, напоминающих о приближающемся Чемпионате мира по футболу, который в этом году пройдет в России. Не остался без внимания и хоккей, в который часто играют сами осужденные.

«Я не первый год участвую в конкурсе, пока не побеждал, но попадал в тройку призеров. Да дело даже не в призах и пьедестале. По завершению работы приятно смотреть на свое рукотворное детище, и оно радует глаз осужденных, сотрудников и гостей колонии», — рассказал осужденный Дмитрий К.

Итоги конкурса подведут в феврале, пока же инициативные группы осужденных уже принялись за творчество.

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