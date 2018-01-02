В Омске заключенные слепили из снега собаку в ботинках и солнечных очках

Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Омской области, заключенные чаще всего изображают символ Нового года, в этом году это огненная собака. Также планируются изображения футбольных мячей, напоминающих о приближающемся Чемпионате мира по футболу, который в этом году пройдет в России. Не остался без внимания и хоккей, в который часто играют сами осужденные.