В Омске заключенные слепили из снега собаку в ботинках и солнечных очках
На территории омского исправительного учреждения № 7 появилось множество снежных скульптур, выполненных руками осужденных.
На территории омского исправительного учреждения № 7 появилось множество снежных скульптур, выполненных руками осужденных.
Впоследствии среди скульптур будут выбраны лучшие и названы имена победителей.
Как рассказали в
«Я не первый год участвую в конкурсе, пока не побеждал, но попадал в тройку призеров. Да дело даже не в призах и пьедестале. По завершению работы приятно смотреть на свое рукотворное детище, и оно радует глаз осужденных, сотрудников и гостей колонии», — рассказал осужденный Дмитрий К.
Итоги конкурса подведут в феврале, пока же инициативные группы осужденных уже принялись за творчество.