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09:14 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

77 музеев работают бесплатно в новогодние праздники

Праздничные программы, премьерные проекты и популярные выставки ждут посетителей московских музеев в новогодние каникулы. 77 из них, подведомственных Департаменту культуры, будут работать бесплатно с 2 по 7 января.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Стихи Рязанова и тетради Цветаевой

В Новом Манеже идет мультимедийная выставка «Необъятный Рязанов», посвященная 90-летию знаменитого режиссера. Она знакомит не только с биографией и фильмографией Эльдара Рязанова, но и с его стихами и телевизионными работами. Виртуальную экскурсию по одному из залов проводят друзья и любимые актеры режиссера — Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Лия Ахеджакова и Александр Ширвиндт.

Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на выставку «Где мой дом?», посвященную 125-летию поэтессы. Здесь можно увидеть ее рабочие тетради, записки и заметки, планы произведений и черновики.

Святки и «космические» сервизы

Гости музея-заповедника «Коломенское» 7 января окажутся на святочных гуляньях. На уличном празднике их ждут народные забавы, игры, колядки, выступления скоморохов и фольклорных ансамблей. Здесь расскажут о святочных обрядах в разных областях России и традициях святочного застолья.

В Мемориальном музее космонавтики собрали уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической тематикой, а в «Садовом кольце» — картины Натальи Соколовской, на которых изображены старинные районы города в преддверии Нового года и Рождества.

В Доме Высоцкого на Таганке можно бесплатно увидеть экспозицию «Зимний калейдоскоп». Здесь собрали акварель, графику, живопись; темами работ стали зимние пейзажи, снежные забавы, сказочные развлечения и новогодние гулянья.

Основные экспозиции городских музеев открыты бесплатно, но некоторые мероприятия могут остаться платными. Есть и площадки, которые можно посетить только по предварительной записи, поэтому лучше уточнять расписание и график работы на официальных сайтах музеев.

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