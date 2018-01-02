Тепло, но пасмурно: точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 января

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Утром возможны туманы. Днем столбик термометра поднимется до +8 +10 С.

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Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка спокойная — без заметных геомагнитных возмущений.

В ближайшие дни, 3 и 4 января, ожидается переменная облачность, временами туманы и незначительные осадки, температура будет держаться в пределах от + 7 до 9 С.

Народные приметы.

Народные приметы на 2 января — День Иоанна Кронштадского и Игнатия Богоносца.

2 января верующие почитают Иоанна Кронштадского — православного святого, который жил в XIX веке. О погоде в день 2 января можно судить о том, каким будет урожай. В этот день начинали готовиться к празднованию Рождества.