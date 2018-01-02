«Бабушка GGG» лечит руки боксом
Видеоролик с пожилой женщиной, бьющей грушу, ставит рекорды по просмотрам.
Видеоролик с пожилой женщиной, бьющей грушу, ставит рекорды по просмотрам.
Пользователи Казнета восхищены видеороликом, на котором пожилая женщина в боксерских перчатках бьет грушу. Между собой ее прозвали «бабушкой GGG», сообщает Zakon.kz.
На видео женщина после серии ударов рассказывает, что бокс полезен для ее рук: «Раньше я не могла сама платок повязать».
Комментаторы паблика в Instagram, где был размещен ролик, желают «боевой бабушке» долгих лет жизни.