«Бабушка GGG» лечит руки боксом

Источник: Zakon.kz

Пользователи Казнета восхищены видеороликом, на котором пожилая женщина в боксерских перчатках бьет грушу. Между собой ее прозвали «бабушкой GGG», сообщает Zakon.kz.

На видео женщина после серии ударов рассказывает, что бокс полезен для ее рук: «Раньше я не могла сама платок повязать».

Комментаторы паблика в Instagram, где был размещен ролик, желают «боевой бабушке» долгих лет жизни.