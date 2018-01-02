В 2018 году шесть вулканов могут начать активную деятельность

Источник: 365info.kz

Наибольшая вулканическая активность отмечается вдоль Тихоокеанского огненного кольца, а высокий уровень угрозы — в Индонезии, Японии, Мексике, Эфиопии и на Филиппинах. Эти пять стран в совокупности составляют более 90 процентов общей глобальной вулканической угрозы, пишет The Daily Mail.

По прогнозам специалистов, в 2018 году также может стать активным конус Симмоэвулкана Кирисима-яма в Японии. Он проснулся осенью 2017 года, и его активность может в наступившем 2018-м достигнуть своего пика. Мерапи является одним из самых опасных вулканов в Индонезии из-за его частых извержений и густонаселенных склонов..



Ледниковый вулкан Эрайвайекюдль в Исландии, который просыпался всего дважды за всю историю, начал пробуждение в августе 2017 года. В ноябре появились признаки того, что вулкан накапливает тепло, что привело к таянию льда под поверхностью.

Вулкан Попокатепетль в Мексике уже проснулся и успел выбросить пепел несколько раз. В 2018 году его активность продолжится и может завершиться извержением.