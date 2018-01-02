В Челябинске НМУ продлили до вечера 3 января

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ первой степени опасности были объявлены 29 декабря 2017 года и продлятся до 19 часов 3 января 2018 года.

«Медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха», — дают прогноз на 3 января в ГУ МЧС области.

Челябинцам рекомендуют по возможности отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Рекомендуется в период НМУ заняться физкультурой в закрытых спорткомплексах. Желательно в этот период ограничить потребление соли, жирной и трудноусвояемой пищи.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8−800−100−26−73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.

В Челябинском Гидрометцентре сообщают, что предстоящей ночью и в среду утром ожидаются местами туманы, изморозь. В ночные часы в низинах может подморозить до минус 25 градусов.