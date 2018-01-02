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20:59 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинские перекрестки превратились в «зеленые кладбища»

В Челябинске появились «зеленые кладбища» — так горожане назвали елочные базары.

Точнее, то, что от них осталось. Непроданные сосны и пихты предприниматели просто свалили в кучи. Хотя, по закону, обязаны утилизировать нереализованный товар за свой счет, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

После боя курантов — со 100-процентной скидкой. После праздника приобрести символ Нового года можно абсолютно бесплатно. Причем на том же елочном базаре, на котором еще пару дней назад деревья продавали по баснословной цене. О том, что предприниматели торговали на этом месте, говорят осыпавшиеся иголки. Теперь никому ненужные пихты просто свалили в кучу. Такие «зеленые кладбища» встречаются почти на каждом перекрестке. Садоводы стараются использовать ветки как ароматический материал или удобрение для дачи.

— Чтобы не валялись, не пропадали. Это ведь красота такая и валяется.

В этом году под топор пошло 100 тысяч хвойных деревьев. Только в областном центре в преддверии новогодних праздников открылось две сотни елочных базаров. По данным управления лесами, такие объемы вырубают каждый год.

— Очень жалко, что брошено это все. Зачем много так рубят, если не могут продать?!

А рубят в буквальном смысле с плеча, надеясь, вероятно, сколотить состояние. Ведь себестоимость ели в среднем не превышает сотни рублей. А с прилавка сосны и пихты уходят почти в 10 раз дороже. Поэтому потеря товара для предпринимателей — беда невеликая. Кроме штрафа за брошенные деревья. По закону, утилизировать ненужные елки торговцы должны за свой счет. Вариантов немного. Один из них — отдать новогодние деревья на корм животным. Хвойные иголки и кора — настоящий деликатес для копытных и грызунов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Таким образом животные сами себя лечат, — объясняет Карен Даллакян, ветеринар. — То, что мы не можем дать им из корма, который мы покупаем, они берут из деревьев, из соломы и сена. Идеально подходит для них, они это очень любят».

Новый год дикие звери в городе встретили не хуже, чем на воле. Прямо перед праздником посреди приюта вырос сосновый лес из нескольких десятков деревьев. А в каждом вольере появилась ароматная подстилка.

«Когда этот антисептик входит в состав подстилки, никогда не заведется ни один паразит. И мы поняли, что у нас летом здесь было меньше комаров, потому что мы использовали всю зиму подстилки из хвойных», — отмечает Карен Даллакян.

Животные и садоводы пока единственные, кто готов использовать новогодние деревья. На Южном Урале переработкой хвойных не занимаются. О необходимости строительства пеллетного завода, где елки смогут обрести вторую жизнь в виде топливных гранул, говорили еще три года назад. Впрочем, до сих пор утилизация деревьев — дело сугубо личное.

Анастасия Шкитина, Станислав Черкасов.

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