Новогодний звездопад Квадрантиды достигнет максимума 4 января
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Метеорный поток Квадрантиды наблюдается ежегодно с 28 декабря по 7 января.
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Метеорный поток Квадрантиды наблюдается ежегодно с 28 декабря по 7 января.
Пик звездопада приходится в ночь с 3 на 4 января, когда в течение часа на небосводе могут появляться до 200 «падающих» звезд.
Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса. Во время ярко выраженного максимума наблюдается от 45 до 200 метеоров в час. Рождественский поток виден невооруженным взглядом, так что насладиться природным явлением сможет каждый желающий. Помешать могут лишь погодные условия.
Поток Квадрантиды был открыт почти 200 лет назад, в 1825 году. Долгое время астрономы не могли определить, что является источником данного метеорного потока. Лишь в 2003 году был открыт астероид 2003 EH1. По мощности этот поток находится в одном ряду с Лиридами, Геминидами, Персеидами, Орионидами, Леонидами и Урсидами.