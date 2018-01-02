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20:59 (мск), источник: Sputnik.by

Новогодний звездопад Квадрантиды достигнет максимума 4 января

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Метеорный поток Квадрантиды наблюдается ежегодно с 28 декабря по 7 января.

Источник: Sputnik.by
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Пик звездопада приходится в ночь с 3 на 4 января, когда в течение часа на небосводе могут появляться до 200 «падающих» звезд.

Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса. Во время ярко выраженного максимума наблюдается от 45 до 200 метеоров в час. Рождественский поток виден невооруженным взглядом, так что насладиться природным явлением сможет каждый желающий. Помешать могут лишь погодные условия.

Поток Квадрантиды был открыт почти 200 лет назад, в 1825 году. Долгое время астрономы не могли определить, что является источником данного метеорного потока. Лишь в 2003 году был открыт астероид 2003 EH1. По мощности этот поток находится в одном ряду с Лиридами, Геминидами, Персеидами, Орионидами, Леонидами и Урсидами.

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