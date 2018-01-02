Видео: черная дыра разрывает на части звезду

«Черная дыра разрывает звезду и начинает очень быстро поглощать материал, но на этом история не заканчивается», — говорит Йелле Каастра, соавтор исследования по этому поводу, опубликованному в журнале Nature. — «Черная дыра не может справиться со всем объемом материала и часть выпускает наружу».

Материал — это то самое сияющее облако на видео. Исследователи выяснили, что часть останков звезды двигается от черной дыры, подобно ветру. К несчастью для этих газовых остатков они двигаются недостаточно быстро, чтобы сбежать.

События, подобные этому, когда звезда взаимодействует с черной дырой, называются «разрушением под воздействием приливообразующих сил», и в ходе них возникают рентгеновские лучи, которые ученые могут наблюдать годами. Астрономы уже фиксировали подобные явления, но они еще только выясняют подробности механики того, как эти явления формируются. Это поможет нам лучше понять то, как работают черные дыры.