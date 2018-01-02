Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Чем нас лечат от похмелья
Близнецы в США родились в разные годы
В Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко
Солистка «ВИА Гры» выходит замуж
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
«Стопроцентный плагиат»: журналист о новой песне Пугачевой
СМИ: Галкин показал трогательное фото семьи
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Солистка «ВИА Гры» выходит замуж
Публикация дочки Крутого вызвала шквал насмешек в Сети – СМИ
СМИ: Галкин показал трогательное фото семьи
Слепаков ответил на обвинения в трусливости после слов о Путине
Чиновницу задержали при сбыте партии наркотиков
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
14События недели в фотографиях
22:06 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму будут работать фан-зоны во время ЧМ-2018

В Крыму во время чемпионата мира по футболу 2018 будет работать как минимум две фан-зоны.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, сославшись на Международную федерацию футбола (ФИФА).

По его словам, ФИФА подтвердила организацию фан-зон в Крыму, однако пока что — неофициально. И пока неизвестно, сколько их будет в итоге.

«Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально, — сказал Юрий Ветоха, чьи слова приводит ТАСС. — Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах — в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее».

Фан-зоны ЧМ-2018 будут находиться во всех 11 городах турнира, а также в других городах России. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Работающим пенсионерам полностью возобновили индексацию пенсии
Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Игоря Додона
Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента
Трамп: санкции в отношении КНДР начинают приносить результат
К чему призывают протестующие в Иране
США требуют наказать виновных в убийстве правозащитницы в Киеве
Российского журналиста вышлют из Латвии
Букмекеры сделали прогноз на четвертьфинал МЧМ Россия - США
Умерла актриса Татьяна Майорова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Россия отомстит США за прошлогодние обиды Сборная России встретится с командой США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. В прошлом году американцы выбили подопечных Брагина из полуфинала МЧМ
Авто
Новый «Гелик»: премьера состоится 15 января Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь