В Крыму будут работать фан-зоны во время ЧМ-2018

По его словам, ФИФА подтвердила организацию фан-зон в Крыму, однако пока что — неофициально. И пока неизвестно, сколько их будет в итоге.

«Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально, — сказал Юрий Ветоха, чьи слова приводит ТАСС. — Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах — в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее».