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21:43 (мск), источник: РИА Новости

Умерла актриса Татьяна Майорова

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Актриса Татьяна Майорова ушла из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Русского драматического театра Литвы.

Источник: Русский драматический театр Литвы

Артистка скончалась 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Большую часть жизни она посвятила Русскому драматическому театру Литвы (РДТЛ), где сыграла более 40 ролей.

Майорова также снималась в кино. Одной из самых известных ее работ стал образ матери из фильма «Смилуйся над нами» Альгирдаса Араминаса.

Похороны актрисы пройдут 4 января в Вильнюсе на кладбище Карвелишкес.

Татьяна Майорова родилась в 1941 году в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1964 году она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. В РДТЛ она работала с 1967 по 1991 год.

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