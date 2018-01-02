Умерла актриса Татьяна Майорова

Артистка скончалась 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Большую часть жизни она посвятила Русскому драматическому театру Литвы (РДТЛ), где сыграла более 40 ролей.

Майорова также снималась в кино. Одной из самых известных ее работ стал образ матери из фильма «Смилуйся над нами» Альгирдаса Араминаса.