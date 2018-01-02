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21:58 (мск), источник: ИА REGNUM

Скандал на Урале: дети-инвалиды остались без подарков

Инцидент произошёл в Свердловской области. Родители детей возмущены.

В Свердловской области — скандал. Дети-инвалиды после ёлки не получили обещанных подарков, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл в деревне Приданниково Красноуфимского городского округа ещё 28 декабря. Как пишет местный портал Ksk66.ru, после традиционной ёлки в доме культуры «Маяк» приглашённые на праздник дети-инвалиды не получили подарков. При этом на этом празднике были дети со всего Красноуфимского района.

Почему же возникла такая ситуация? В администрации Красноуфимска журналистам пояснили, что у мэрии возникли проблемы с поставщиком.

История получила огласку ещё до Нового года. Тогда чиновники заявляли, что 29 декабря приобретут подарки в долг. Затем забрать их можно было из центра, который находится на улице Отдыха, 4. Родителей детей после праздника обзвонили и предупредили о ситуации.

Остаётся надеяться на то, что все дети-инвалиды уже получили свои в прямом смысле долгожданные подарки. Но ошибку чиновников это едва ли исправило. Интернет-форумы кипят возмущением. Люди отмечают, что о своих новогодних корпоративах чиновники не забыли, но про то, чтобы вручить вовремя подарки детям-инвалидам, почему-то не подумали.

Впрочем, некоторые граждане отмечают, что на ёлке для детей-инвалидов несколькими днями раньше все подарки выдали вовремя. «Как может быть виноват поставщик, если списки формируются сразу в декабре в начале», — недоумевает одна из местных жительниц.

Часть возмущённых родителей заявили о готовности обратиться в администрацию президента России и рассказать об этой ситуации. Они надеются на то, что после этого виновные в задержке новогодних подарков лица будут наказаны.

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