Скандал на Урале: дети-инвалиды остались без подарков
Инцидент произошёл в Свердловской области. Родители детей возмущены.
Инцидент произошёл в Свердловской области. Родители детей возмущены.
В Свердловской области — скандал.
Инцидент произошёл в деревне Приданниково Красноуфимского городского округа ещё 28 декабря. Как пишет местный портал Ksk66.ru, после традиционной ёлки в доме культуры «Маяк» приглашённые на праздник
Почему же возникла такая ситуация? В администрации Красноуфимска журналистам пояснили, что у мэрии возникли проблемы с поставщиком.
История получила огласку ещё до Нового года. Тогда чиновники заявляли, что 29 декабря приобретут подарки в долг. Затем забрать их можно было из центра, который находится на улице Отдыха, 4. Родителей детей после праздника обзвонили и предупредили о ситуации.
Остаётся надеяться на то, что все
Впрочем, некоторые граждане отмечают, что на ёлке для
Часть возмущённых родителей заявили о готовности обратиться в администрацию президента России и рассказать об этой ситуации. Они надеются на то, что после этого виновные в задержке новогодних подарков лица будут наказаны.