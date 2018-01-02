Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Джессика Альба стала мамой в третий раз
"Грабителя накажем": новогоднее обращение Порошенко к Крыму
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
«Стопроцентный плагиат»: журналист о новой песне Пугачевой
СМИ: Галкин показал трогательное фото семьи
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем
Солистка «ВИА Гры» выходит замуж
Публикация дочки Крутого вызвала шквал насмешек в Сети – СМИ
СМИ: Галкин показал трогательное фото семьи
Слепаков ответил на обвинения в трусливости после слов о Путине
Чиновницу задержали при сбыте партии наркотиков
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
14События недели в фотографиях
22:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Одну из улиц Казани назовут именем Хании Фархи

Новость сообщила в своем «Инстаграме» дочь певицы Алия.

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Одну из улиц Казани назовут именем Хании Фархи. Об этом сообщила в своем «Инстаграме» дочь певицы Алия.

Алия разместила в своем аккаунте письмо, полученное от отдела топонимики города. В письме, подписанном заместителем главы администрации Казани, сообщается, что, учитывая большой вклад Хании Фархи в татарскую культуру, имя певицы будет занесено в банк комиссии по топонимике для последующего использования при наименовании новых улиц города.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В казанском парке «Сосновая роща» слепят самых креативных снеговиков
Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента
Трамп: санкции в отношении КНДР начинают приносить результат
К чему призывают протестующие в Иране
США требуют наказать виновных в убийстве правозащитницы в Киеве
Российского журналиста вышлют из Латвии
Букмекеры сделали прогноз на четвертьфинал МЧМ Россия - США
Умерла актриса Татьяна Майорова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Россия отомстит США за прошлогодние обиды Сборная России встретится с командой США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. В прошлом году американцы выбили подопечных Брагина из полуфинала МЧМ
Авто
Новый «Гелик»: премьера состоится 15 января Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь