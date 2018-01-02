Одну из улиц Казани назовут именем Хании Фархи
Новость сообщила в своем «Инстаграме» дочь певицы Алия.
Новость сообщила в своем «Инстаграме» дочь певицы Алия.
(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Одну из улиц Казани назовут именем Хании Фархи. Об этом сообщила в своем «Инстаграме» дочь певицы Алия.
Алия разместила в своем аккаунте письмо, полученное от отдела топонимики города. В письме, подписанном заместителем главы администрации Казани, сообщается, что, учитывая большой вклад Хании Фархи в татарскую культуру, имя певицы будет занесено в банк комиссии по топонимике для последующего использования при наименовании новых улиц города.