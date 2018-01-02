(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Одну из улиц Казани назовут именем Хании Фархи . Об этом сообщила в своем «Инстаграме» дочь певицы Алия.

Алия разместила в своем аккаунте письмо, полученное от отдела топонимики города. В письме, подписанном заместителем главы администрации Казани, сообщается, что, учитывая большой вклад Хании Фархи в татарскую культуру, имя певицы будет занесено в банк комиссии по топонимике для последующего использования при наименовании новых улиц города.