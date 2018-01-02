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22:14 (мск), источник: Sputnik.by

Топ-5 артефактов, найденных археологами в 2017 году в Беларуси

Археологические находки, сделанные в уходящем году, опровергают мнение о том, что белорусская история скучная.

Источник: Sputnik.by

Корреспондент Sputnik Станислав Андросик составил рейтинг из самых интересных находок.

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Во время летнего сезона полевых исследований было сделано множество открытий. Сейчас ученые изучают свои находки, а мы вспомним пять самых важных реликвий, что обогатили белорусскую историю.

Старше Тутанхамона

В Витебской области на древнем торфянике кандидат исторических наук Максим Чернявский обнаружил костяную ложку эпохи неолита.

Самое главное, что она сохранилась полностью в уникальных природных условиях. При этом возраст находки составляет приблизительно четыре тысячи лет, а это значит, что она старше на целую тысячу лет знаменитой погребальной маски Тутанхамона.

Максим Чернявский рассказал, что это вторая подобная находка в Беларуси, причем первая была найдена буквально в десятке метров от второй и сейчас хранится в Академии наук.

Ученые также смогли благодаря характерным приметам установить, что четыре тысячи лет назад этой костяной ложкой пользовался правша.

Молот Тора

Ни для кого не секрет, что древний торговый путь «из варяг в греки» проходил через всю современную Беларусь по рекам. На протяжении долгого времени белорусские археологи находили различные артефакты, связанные с эпохой викингов.

В этом году впервые студенты исторического факультета БГУ во время раскопок нашли три полностью сохранившихся амулета норманнов — «молоты Тора».

По словам руководителя археологической практики истфака БГУ Виталия Сидоровича, уникальность данной находки состоит в том, что, как правило, амулеты изготавливались из железа, которое подвержено разрушению.

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Историки определили, что «молоты Тора» были сделаны в Скандинавии на рубеже IX — X веков нашей эры. Нашли же их на городище Кордон, которое было торговым форпостом варягов на севере современной Витебской области.

Кстати, городище Кордон значительно древнее знаменитого Гнездово, что находится под Смоленском. Белорусские историки рассчитывают, что благодаря исследованиям на Кордоне будет сделано еще немало находок.

Печать покровительницы Беларуси

Одной из самых загадочных фигур в белорусской истории является личность Евфросинии Полоцкой. С ее именем связаны и строительство прекрасного архитектурного памятника — Спасо-Преображенского храма, и знаменитый крест, сделанный Лазарем Богшей, что был утрачен и не так давно восстановлен.

Археологи уже не первый год исследуют территорию Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. В августе в ходе раскопок возле храма, построенного первой белорусской святой, была обнаружена печать XII века.

Это специальная вислая печать, которую использовали в средние века в Беларуси для скрепления важных документов. По характерным изображениям и надписи на печати — «Господи, помози рабе Своей Офросинье на многая лета», археологи определили, что артефакт принадлежал самой Евфросинии Полоцкой.

Шахматы Витовта

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В Гродно продолжается реконструкция Старого Замка, которую серьезно критикуют историки. Во время подготовительных работ на территории замка проводились раскопки.

Археологи нашли шахматную фигуру, выполненную из кости. Ладья, по мнению ученых, не только сделана по образу и подобию реальных судов, которые использовали в средние века, но и относится к XIV веку, когда Великим князем Литовским был Витовт.

Подобную находку в Гродно сделали в далеком 1931 году. Похожую фигуру нашел на Замковой горе основатель и директор Гродненского археологического музея Юзеф Едковский.

Крест времен Ливонской войны

Беларусь из-за своего географического положения неоднократно становилась театром боевых действий. Во время раскопок под началом старшего научного сотрудника НАН Беларуси Марата Климова в Витебской области нашли костяной крест размером с ладонь.

Историки изучали территорию бывшей крепости Сокол, которая была сожжена в ходе Ливонской войны в XVI веке. Ученые полагают, что крест принадлежал командиру стрельцов из армии Ивана Грозного.

Уникальным обстоятельством является то, что археологи знают точную дату, когда крест оказался погребен в земле. Крепость Сокол была сожжена войском ВКЛ под предводительством Стефана Батория 25 сентября 1579 года.

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