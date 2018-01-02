Черные дыры контролируют образование звезд в больших галактиках

Источник: NASA

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В молодых галактиках новые звезды появляются очень быстро, но как только галактика образовалась до конца, этот процесс прекращается. На это влияет сверхмассивная черная дыра, которая есть в центре каждой большой галактики и которая в миллионы раз больше Солнца. Она оказывает гравитационные эффекты на звезды в галактике и иногда усиливает радиацию от активного ядра галактики. Ученые считают, что эта энергия и выключает образование звезд, нагревая и рассеивая газ, который превратился бы в звезду, как только остыл.

Авторы изучили массивные галактики, где масса центральной черной дыры уже была измерена. Чтобы понять, как развивались эти галактики, ученые анализировали спектр их излучения, используя телескоп Хобби-Эберли. При сопоставлении результатов авторы увидели, что процессы формирования галактик с разными по массе центральными черными дырами очень отличаются. Астрономы выяснили, что эти различия были связаны только с массой черной дыры, а не с размерами галактики или ее морфологией.

В галактиках одинаковой массы, но с разной массой их центральных черных дыр, процесс формирования звезд заканчивался раньше там, где черные дыры были массивнее, и наоборот. Это значит, что появление звезд в галактиках с меньшей массой центральных черных дыр протекало дольше. Игнацио Мартин-Наварро Кандидат физико-математических наук, сотрудник Калифорнийского университета в Санта-Крузе