В новогоднюю ночь появились на свет 18 маленьких красноярцев

Валентина Рогачёва 2018 год встретила в 4-м роддоме. Задумки семейных посиделок пришлось отменять: крошка Богдан решил появиться на свет на неделю раньше срока — утром 31 декабря. Праздничную ночь роженицы отмечали, но без торжеств. «С девчонками собрались возле телевизора, послушали Путина и разбежались по палатам. У всех ляльки, все заняты», — рассказала молодая мама.



А вот малютка Ульяна для родителей стала подарком уже наступившего года. «Как-то в этом году получилось, что для меня нового года не стало. Рождение ребенка стояло на первом месте. Мне было неважно, какого числа, просто ребёнка хотелось на руки. А то, что первого января, это стало шоком», — поделилась молодая мама Ирина Смирнова.



За праздничную ночь на свет появились 18 красноярцев: 12 мальчиков и 6 девочек. Это, кстати, намного меньше, чем в прошлом году. В 2017-м на свет появились 37 малышей. Ощутимое снижение количества детей — это не особенность прошедшей праздничной ночи, а общая тенденция по краю.



«По Красноярскому краю уменьшилось на 3500 родов. Но мы надеемся, что с введением новых льгот рождаемость будет расти», — пояснила зам. главного врача родильного дома № 4 Красноярска Марина Старцева.



В медучреждении рассказывают: если роды начинались в старом году, беременные даже плакали. Ведь за первенца, рождённого в 2018-м, будут начислять новые ежемесячные выплаты. Правда, претендовать на них могут лишь нуждающиеся семьи.

