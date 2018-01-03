Стихийные горки в Красноярске могут быть опасны

Горка ведёт прямо под колёса машин. К счастью, автомобили не едут, они припаркованы, но синяки на теле и царапины на бампере обеспечены. Этот склон один из самых популярных у детей в Свердловском районе Красноярска. И один из самых опасных.

С опасными горками в Красноярске пытаются бороться, но не всегда методы борьбы можно назвать адекватными. На улице Тимошенкова склон идёт от школы, вместо лестницы дети выбирают поездку с ветерком. Даже поставленный бетонный блок их не останавливает, наоборот, создаёт дополнительную опасность. Дорожная полиция периодически проводит рейды против стихийных горок, но какой ребёнок не любит быстрой езды? Поэтому дети возвращаются на склоны.

С опасными горками в Красноярске пытаются бороться, но не всегда методы борьбы можно назвать адекватными. На улице Тимошенкова склон идёт от школы, вместо лестницы дети выбирают поездку с ветерком. Даже поставленный бетонный блок их не останавливает, наоборот, создаёт дополнительную опасность. Дорожная полиция периодически проводит рейды против стихийных горок, но какой ребёнок не любит быстрой езды? Поэтому дети возвращаются на склоны.