Стихийные горки в Красноярске могут быть опасны
Несмотря на холод, который пришёл в Красноярск, дети вышли кататься на горках. Правда, не все из них оказались безопасны. Владимир Богомолов устроил проверку городским склонам.
Несмотря на холод, который пришёл в Красноярск, дети вышли кататься на горках. Правда, не все из них оказались безопасны. Владимир Богомолов устроил проверку городским склонам.
Горка ведёт прямо под колёса машин. К счастью, автомобили не едут, они припаркованы, но синяки на теле и царапины на бампере обеспечены. Этот склон один из самых популярных у детей в Свердловском районе Красноярска. И один из самых опасных.
На городской и районных ёлках сейчас ажиотаж. Желающие покататься выстраиваются в очереди, ведь хорошей организованной горки не найти во дворах.
— В советское время на предприятиях трактора выделяли. Я в Норильске родился и вырос. Там снег собирался в горы. Поэтому катались, конечно.
— Во дворе горок почти нет. Вот эта достойная горка, нам нравится.
Во многих красноярских дворах не встретишь даже самой простой маленькой горки, не говоря уже о
Владимир БОГОМОЛОВ