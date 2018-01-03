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09:51 (мск), источник: Вести - Красноярск

Стихийные горки в Красноярске могут быть опасны

Несмотря на холод, который пришёл в Красноярск, дети вышли кататься на горках. Правда, не все из них оказались безопасны. Владимир Богомолов устроил проверку городским склонам.

Источник: Вести - Красноярск

Горка ведёт прямо под колёса машин. К счастью, автомобили не едут, они припаркованы, но синяки на теле и царапины на бампере обеспечены. Этот склон один из самых популярных у детей в Свердловском районе Красноярска. И один из самых опасных.

С опасными горками в Красноярске пытаются бороться, но не всегда методы борьбы можно назвать адекватными. На улице Тимошенкова склон идёт от школы, вместо лестницы дети выбирают поездку с ветерком. Даже поставленный бетонный блок их не останавливает, наоборот, создаёт дополнительную опасность. Дорожная полиция периодически проводит рейды против стихийных горок, но какой ребёнок не любит быстрой езды? Поэтому дети возвращаются на склоны.


На городской и районных ёлках сейчас ажиотаж. Желающие покататься выстраиваются в очереди, ведь хорошей организованной горки не найти во дворах.

— В советское время на предприятиях трактора выделяли. Я в Норильске родился и вырос. Там снег собирался в горы. Поэтому катались, конечно.

— Во дворе горок почти нет. Вот эта достойная горка, нам нравится.

Во многих красноярских дворах не встретишь даже самой простой маленькой горки, не говоря уже о чём-то более серьёзном. Поэтому детям просто не оставляют выбора. Добраться до центральной ёлки получается не всегда, а кататься хочется. Поэтому делать это приходится порой не самым безопасным способом.

Владимир БОГОМОЛОВ

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