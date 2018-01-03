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09:53 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске горожане рискуют, выходя на неокрепший лед

Опасная ситуация сложилась на Абаканской протоке Енисея.

Массовое скопление рыбаков на Абаканской протоке стало объектом внимания сотрудников МЧС. Во время профилактического рейда здесь были обнаружены любители зимнего лова, которые вышли на неокрепший лед, невзирая на запрещающие знаки.

«В связи с погодными условиями лед в этом месте достаточно тонкий, что представляет угрозу для рыбаков. Поэтому наши специалисты будут проводить рейды и патрулирования, в ходе которых определят места массового выхода рыбаков на лед, проверят установленные на берегах водоемов запрещающие аншлаги и, конечно, будут проводить профилактические беседы с любителями подледного лова», — сообщили сотрудники государственной инспекции Красноярского края по маломерным судам.

Кроме того, спасатели особое внимание автолюбителей обращают на то, что передвижение через водоемы в зимний период осуществляется только через санкционированные ледовые переправы.

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