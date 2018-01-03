Жителей трех городов Красноярского края приглашают встать «На лыжи!»
В Красноярске, Дивногорске и Ачинске пройдут мероприятия спортивного проекта.
В Красноярске, Дивногорске и Ачинске пройдут мероприятия спортивного проекта.
В трех городах стартует проект «Встретим Новый год на лыжах!». В Ачинском районе на базе отдыха «Сосновый бор» со 2 по 8 января ежедневно будет работать прокат лыж, состоятся бесплатные
В Красноярске, на острове Татышев, в рамках проекта пройдут
В Дивногорске 3 января пройдёт фестиваль по керлингу «Дивный», а 6 января — массовые соревнования по лыжным гонкам «Рождество на лыжах!».
«На лыжи!» — благотворительный проект, направленный на развитие этого вида спорта в Сибири, как одного из наиболее доступных.