Жителей трех городов Красноярского края приглашают встать «На лыжи!»

В трех городах стартует проект «Встретим Новый год на лыжах!». В Ачинском районе на базе отдыха «Сосновый бор» со 2 по 8 января ежедневно будет работать прокат лыж, состоятся бесплатные мастер-классы от тренеров по лыжным гонкам и ежедневные мастер-классы от специалистов по подбору инвентаря и подготовке лыж. Кроме того, каждый день всех желающих приглашают поучаствовать в подвижных играх на лыжах, семейных стартах и лыжных эстафетах.

В Красноярске, на острове Татышев, в рамках проекта пройдут мастер-классы с олимпийцами. 3 января, с 13.00 до 14.00, состоится мастер-класс бронзового призёра Олимпийских игр по лыжным гонкам Алены Сидько, затем все желающие могут принять участие в эстафете на 3 км и 5 км.

В Дивногорске 3 января пройдёт фестиваль по керлингу «Дивный», а 6 января — массовые соревнования по лыжным гонкам «Рождество на лыжах!».