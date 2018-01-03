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09:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жителей трех городов Красноярского края приглашают встать «На лыжи!»

В Красноярске, Дивногорске и Ачинске пройдут мероприятия спортивного проекта.

В трех городах стартует проект «Встретим Новый год на лыжах!». В Ачинском районе на базе отдыха «Сосновый бор» со 2 по 8 января ежедневно будет работать прокат лыж, состоятся бесплатные мастер-классы от тренеров по лыжным гонкам и ежедневные мастер-классы от специалистов по подбору инвентаря и подготовке лыж. Кроме того, каждый день всех желающих приглашают поучаствовать в подвижных играх на лыжах, семейных стартах и лыжных эстафетах.

В Красноярске, на острове Татышев, в рамках проекта пройдут мастер-классы с олимпийцами. 3 января, с 13.00 до 14.00, состоится мастер-класс бронзового призёра Олимпийских игр по лыжным гонкам Алены Сидько, затем все желающие могут принять участие в эстафете на 3 км и 5 км.

В Дивногорске 3 января пройдёт фестиваль по керлингу «Дивный», а 6 января — массовые соревнования по лыжным гонкам «Рождество на лыжах!».

«На лыжи!» — благотворительный проект, направленный на развитие этого вида спорта в Сибири, как одного из наиболее доступных.

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