В красноярских травмпунктах наплыв пациентов

«Упал, очнулся, гипс» — эта фраза наиболее актуальна в новогодние каникулы, и не потому, что на экранах телевизоров крутят классическую кинокомедию «Бриллиантовая рука». А потому, что именно в эти дни число травмированных резко растёт.



В выходные красноярцы массово отдыхают на городских ёлках — в краевом центре их 400, катаются с горок и на коньках. Нередко такой активный отдых приводит к перелому руки или ноги. Причиной травмы может стать и банальный гололёд на тротуарах. Снимок рентген-аппарата, и результат неутешителен — перелом ребра. Оставшиеся выходные дни Сергею придётся провести дома в полном покое.



Настоящий ажиотаж травматологи ожидают завтра, когда бурные застолья начнут завершаться. Также красноярцы массово начнут возвращаться из загородных поездок.



К слову, сегодня двери для пациентов открыли все поликлиники города, но лишь до двух часов дня. Теперь на приём к терапевту, педиатру, хирургу, стоматологу и гинекологу красноярцы смогут попасть 6 января, в субботу — врачи будут работать с 8:00 и до 16 часов. При необходимости медика можно вызвать на дом.



Владислав ТАМОШАУСКАС



