Парень руками поймал песца, терроризировавшего жителей Норильска

— Вам песец, люди! — на руках у молодого парня — полярная лиса. Белоснежный зверь с горящими глазами никак не хочет позировать на камеру. Бешено крутится, пытаясь впиться зубами в лицо или хотя бы прокусить толстую перчатку.

Это необычная фотосессия — даже для Норильска, самого северного в мире города (с населением больше 150 тысяч). Тем более происходит она — в обычном подъезде типовой многоэтажки.

Туда принес свой живой трофей один из жителей. Говорят, мужчина умудрился изловить хищника чуть ли не голыми руками. Ну, в перчатках, конечно — Норильск же! Зато без капканов и силков.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-127198886&id=456239248&hash=e3a56fe554ff27e7&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, именно этот песец наделал в городе много шума. В соцсетях уже вовсю ходят видео, где он атакует людей и собак. Нет, не кусает, но нагло набрасывается. Еле-еле «отмахались».

— Такое бесстрашие — плохой признак! Возможно, он указывает на бешенство, — переговаривались горожане в соцсетях.

Советовали друг другу быть осторожнее. Ведь даже слюна бешеного животного, попавшая на кожу, может привести к заражению.

Впрочем, песец терроризировал город недолго. Спустя несколько часов он попался. Что сделал с «гостем» из тундры поймавший его норильчанин, пока неизвестно.