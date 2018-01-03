Парень руками поймал песца, терроризировавшего жителей Норильска
Живым трофеем похвастался в соцсетях.
Живым трофеем похвастался в соцсетях.
— Вам песец, люди! — на руках у молодого парня — полярная лиса. Белоснежный зверь с горящими глазами никак не хочет позировать на камеру. Бешено крутится, пытаясь впиться зубами в лицо или хотя бы прокусить толстую перчатку.
Это необычная фотосессия — даже для Норильска, самого северного в мире города (с населением больше 150 тысяч). Тем более происходит она — в обычном подъезде типовой многоэтажки.
Туда принес свой живой трофей один из жителей. Говорят, мужчина умудрился изловить хищника чуть ли не голыми руками. Ну, в перчатках, конечно — Норильск же! Зато без капканов и силков.
По предварительной информации, именно этот песец наделал в городе много шума. В соцсетях уже вовсю ходят видео, где он атакует людей и собак. Нет, не кусает, но нагло набрасывается.
— Такое бесстрашие — плохой признак! Возможно, он указывает на бешенство, — переговаривались горожане в соцсетях.
Советовали друг другу быть осторожнее. Ведь даже слюна бешеного животного, попавшая на кожу, может привести к заражению.
Впрочем, песец терроризировал город недолго. Спустя несколько часов он попался. Что сделал с «гостем» из тундры поймавший его норильчанин, пока неизвестно.
«Комсомольская правда» — Красноярск следит за развитием ситуации.