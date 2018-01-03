Школы и детсады Екатеринбурга не будут поощрять семейственность

Об этом, отвечая на вопросы посетителей официального городского портала, заявила начальник департамента образования мэрии города Екатерина Сибирцева.

«Администрация, департамент образования не наделены полномочием по установлению дополнительных льготных категорий для граждан при приеме в школы и детские сады, в том числе для братьев/сестер, двойняшек, близнецов», — заявила Сибирцева.