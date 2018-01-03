Школы и детсады Екатеринбурга не будут поощрять семейственность
В новом, 2018 году детям из одной семьи в Екатеринбурге власти
В новом, 2018 году детям из одной семьи в Екатеринбурге власти
Об этом, отвечая на вопросы посетителей официального городского портала, заявила начальник департамента образования мэрии города Екатерина Сибирцева.
«Администрация, департамент образования не наделены полномочием по установлению дополнительных льготных категорий для граждан при приеме в школы и детские сады, в том числе для братьев/сестер, двойняшек, близнецов», — заявила Сибирцева.
Чиновница напомнила, что данная инициатива была внесена в Законодательное собрание Свердловской области, однако не была поддержана депутатами. Как результат, прием таких детей будет осуществляться в общем порядке.