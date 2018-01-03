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11:05 (мск), источник: VN.ru

Ледовый VS Снежный городок: каникулы-2018 в Новосибирске

Ледовый городок на Речном вокзале и Снежный городок на площади Ленина в Новосибирске — два центра притяжения горожан во время зимних каникул. Корреспондент VN.ru сравнил отзывы об обеих площадках и выяснил их плюсы и минусы.

Источник: РИА "Новости"

Цены и ледянки

Что бросается в глаза в первую очередь — это цены. Вход в Ледовый городок на Михайловской набережной стоит 250 рублей для взрослого человека. Для детей до семи лет — бесплатно. Жесткие ледянки в городке строго запрещены, на спуске можно разогнаться с такой скоростью, что это просто опасно. Если нет своей мягкой ледянки, можно взять на прокат.

В Снежный городок вход бесплатный и ограничений для ледянок нет. Только жесткие санки в целях безопасности лучше все же не использовать, так как на горке много детей.

Горки и развлечения

На территории Ледового городка находится 11 горок, включая «Боярскую горку» — 11 метров высотой и около 70 метров в длину. Есть и винтовая горка, и горки поменьше — для самых маленьких. «Эмоций шквал… Вообще, попадаешь в другое измерение… Это вектор, направленный в прошлое, в самое детство…» — описывают свои эмоции от спуска на самой высокой горке посетители городка на сайте otzovik.com.

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На зимних каникулах, с 3 по 6 января, в Ледовом городке работает резиденция Деда Мороза. Пообщаться с дедушкой в эти дни можно будет с 13.00 до 20.00. 7 января с 13.00 до 20.00 состоится праздничная программа «Рождественские встречи в Ледовом городке». Кульминацией праздника станет фейерверк. По воскресеньям — 14, 21, 28 января и 4, 11 февраля — в городке пройдет чемпионат по скоростному спуску с горы «Хрустальная ледянка». Время соревнований — с 13.00 до 20.00. Будут как одиночные, так и семейные заезды. В прошлом году в качестве главного приза была путевка в Белокуриху.

В Снежном городке на пл. Ленина всего три горки: большая, средняя и маленькая для малышей. Большая горка выглядит как очень средняя, если сравнивать с горками Ледового городка, но детвора все равно толпится на ней.

Очереди

В период зимних каникул Ледовый городок в день принимает несколько тысяч посетителей. Соответственно, во второй половине дня и до закрытия очередь есть практически на каждой горке. В Снежном городке посетителей никто не считал, но, судя по прошедшим выходным, люди идут сюда достаточно активно, и если вы хотите спокойно покататься с ребенком без очередей и толчеи, лучше приходить рано утром или поздно вечером.

Оформление

Тема оформления Ледового городка в этом году — «В гостях у сказки», поэтому все скульптуры представляют собой героев русских сказок. Каждый год над ними трудятся скульпторы со всей России. Здесь есть скульптуры из «Сказки о рыбаке и рыбке», а также Летучий корабл, «Хозяйка Медной горы, Данила-мастер, Белочка с золотыми орешками, винтовая горка Золотой петушок. «Каждую зиму набережная реки Обь становится похожей на сказку, воплощение чего-то волшебного в быль, выход из обыденной жизни в жизнь чудес», — делится впечатлениями одна из посетительниц на «Отзовике».

Оформление Снежного городка на главной площади Новосибирска в этом году посвящено грядущему 125-летию города. Это уже знакомые концентрические круги на новогодних плакатах. Из привлекающих внимание скульптур — трамвай № 13 в натуральную величину, даже можно заглянуть внутрь него. Обещанный лабиринт выглядит очень низким и очень широким, заблудиться в нем при всем желании не получится.

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По территории площади раскиданы огромные елочные шары из пластика, на которые влезают посетители, чтобы сделать фото.

Еда и напитки

На пешеходной улице Ленина, которая является продолжением Снежного городка, стоит около десяти ларьков с едой, напитками и рождественскими сувенирами. Ледяной бар оказался всего-навсего ледяной стойкой, за которой в виду его высоты не слишком удобно пить, поэтому люди предпочитают маленькие столики рядом. В меню — чай, кофе и глинтвейн, который есть как в безалкогольном варианте, так и с добавлением вина. Если замерз, погреться можно в стационарных кафе, которые работают здесь круглый год.

В Ледовом городке тоже есть места для обогрева. Это кафе, где можно купить еду и горячие напитки.

Безопасность

В работе Ледового городка задействованы около 150 человек, которые следят за порядком на территории, а также за тем, чтобы отдыхающие соблюдали технику безопасности. За порядком на каждой горке смотрит отдельный контролер, который сменяется раз в час, чтобы люди не замерзали и не теряли бдительности. Поскольку спуски очень длинные, инструкторы дежурят сверху и снизу. Всего за пятнадцать лет работы городка здесь было всего несколько несчастных случаев, что для учреждения, которое ежедневно принимает тысячи посетителей, не так уж и много.

За порядком на территории Снежного городка присматривает полиция, которая традиционно дежурит на площади Ленина, а в период новогодних праздников город патрулирует увеличенное число нарядов. Что касается горок, то за безопасностью там следят взрослые, которые пришли с детьми: они дают команду, когда катиться, а когда подождать. В результате на верху каждой горки скапливаются огромные очереди, но зато все обходится без травм.

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