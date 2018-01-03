Ледовый VS Снежный городок: каникулы-2018 в Новосибирске

Что бросается в глаза в первую очередь — это цены. Вход в Ледовый городок на Михайловской набережной стоит 250 рублей для взрослого человека. Для детей до семи лет — бесплатно. Жесткие ледянки в городке строго запрещены, на спуске можно разогнаться с такой скоростью, что это просто опасно. Если нет своей мягкой ледянки, можно взять на прокат.
В Снежный городок вход бесплатный и ограничений для ледянок нет. Только жесткие санки в целях безопасности лучше все же не использовать, так как на горке много детей.
На территории Ледового городка находится 11 горок, включая «Боярскую горку» — 11 метров высотой и около 70 метров в длину. Есть и винтовая горка, и горки поменьше — для самых маленьких. «Эмоций шквал… Вообще, попадаешь в другое измерение… Это вектор, направленный в прошлое, в самое детство…» — описывают свои эмоции от спуска на самой высокой горке посетители городка на сайте otzovik.com.
На зимних каникулах, с 3 по 6 января, в Ледовом городке работает резиденция Деда Мороза. Пообщаться с дедушкой в эти дни можно будет с 13.00 до 20.00. 7 января с 13.00 до 20.00 состоится праздничная программа «Рождественские встречи в Ледовом городке». Кульминацией праздника станет фейерверк. По воскресеньям — 14, 21, 28 января и 4, 11 февраля — в городке пройдет чемпионат по скоростному спуску с горы «Хрустальная ледянка». Время соревнований — с 13.00 до 20.00. Будут как одиночные, так и семейные заезды. В прошлом году в качестве главного приза была путевка в Белокуриху.
В Снежном городке на пл. Ленина всего три горки: большая, средняя и маленькая для малышей. Большая горка выглядит как очень средняя, если сравнивать с горками Ледового городка, но детвора все равно толпится на ней.
В период зимних каникул Ледовый городок в день принимает несколько тысяч посетителей. Соответственно, во второй половине дня и до закрытия очередь есть практически на каждой горке. В Снежном городке посетителей никто не считал, но, судя по прошедшим выходным, люди идут сюда достаточно активно, и если вы хотите спокойно покататься с ребенком без очередей и толчеи, лучше приходить рано утром или поздно вечером.
Тема оформления Ледового городка в этом году — «В гостях у сказки», поэтому все скульптуры представляют собой героев русских сказок. Каждый год над ними трудятся скульпторы со всей России. Здесь есть скульптуры из «Сказки о рыбаке и рыбке», а также Летучий корабл, «Хозяйка Медной горы, Данила-мастер, Белочка с золотыми орешками, винтовая горка Золотой петушок. «Каждую зиму набережная реки Обь становится похожей на сказку, воплощение чего-то волшебного в быль, выход из обыденной жизни в жизнь чудес», — делится впечатлениями одна из посетительниц на «Отзовике».
Оформление Снежного городка на главной площади Новосибирска в этом году посвящено грядущему 125-летию города. Это уже знакомые концентрические круги на новогодних плакатах. Из привлекающих внимание скульптур — трамвай № 13 в натуральную величину, даже можно заглянуть внутрь него. Обещанный лабиринт выглядит очень низким и очень широким, заблудиться в нем при всем желании не получится.
По территории площади раскиданы огромные елочные шары из пластика, на которые влезают посетители, чтобы сделать фото.
На пешеходной улице Ленина, которая является продолжением Снежного городка, стоит около десяти ларьков с едой, напитками и рождественскими сувенирами. Ледяной бар оказался всего-навсего ледяной стойкой, за которой в виду его высоты не слишком удобно пить, поэтому люди предпочитают маленькие столики рядом. В меню — чай, кофе и глинтвейн, который есть как в безалкогольном варианте, так и с добавлением вина. Если замерз, погреться можно в стационарных кафе, которые работают здесь круглый год.
В Ледовом городке тоже есть места для обогрева. Это кафе, где можно купить еду и горячие напитки.
В работе Ледового городка задействованы около 150 человек, которые следят за порядком на территории, а также за тем, чтобы отдыхающие соблюдали технику безопасности. За порядком на каждой горке смотрит отдельный контролер, который сменяется раз в час, чтобы люди не замерзали и не теряли бдительности. Поскольку спуски очень длинные, инструкторы дежурят сверху и снизу. Всего за пятнадцать лет работы городка здесь было всего несколько несчастных случаев, что для учреждения, которое ежедневно принимает тысячи посетителей, не так уж и много.
За порядком на территории Снежного городка присматривает полиция, которая традиционно дежурит на площади Ленина, а в период новогодних праздников город патрулирует увеличенное число нарядов. Что касается горок, то за безопасностью там следят взрослые, которые пришли с детьми: они дают команду, когда катиться, а когда подождать. В результате на верху каждой горки скапливаются огромные очереди, но зато все обходится без травм.