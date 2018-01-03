Полицейские изъяли у омичей свыше 30 фейерверков и петард

Полицейские Омской области проводят рейды по торговым точкам, где продают пиротехнические изделия. Фейерверки могут быть опасны, если они не сертифицированы или получены незаконным путем. В результате рейда стражи порядка нашли два факта нарушения правил продажи пиротехники. Изъята 31 упаковка фейерверков и петард.