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10:58 (мск), источник: Om1.ru

Полицейские изъяли у омичей свыше 30 фейерверков и петард

Пиротехника могла быть опасной для жизни и здоровья.

Полицейские Омской области проводят рейды по торговым точкам, где продают пиротехнические изделия. Фейерверки могут быть опасны, если они не сертифицированы или получены незаконным путем. В результате рейда стражи порядка нашли два факта нарушения правил продажи пиротехники. Изъята 31 упаковка фейерверков и петард.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, 59-летний житель Омской области, запуская фейерверк-ракету остался без пальцев на руке. Он не соблюдал правила безопасности.

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