Оксана Фадина поздравила первую омичку, родившуюся в 2018 году

Как сообщили в пресс-службе администрации города, Оксана Фадина лично посетила клинический родильный дом № 6, чтобы поздравить Анастасию и Сергея Фришбутер с появлением на свет дочери Ульяны. Девочка весом 3 560 граммов родилась в 00:05 первого января .

«Рождение на свет нового человека — это великая тайна природы. Искренне желаю юной омичке Ульяне, как и всем детям, здоровья. Это самое главное. Кем они станут в будущем — определит время и они сами», — цитирует Оксану Фадину пресс-служба мэрии Омска.