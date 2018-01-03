Оксана Фадина поздравила первую омичку, родившуюся в 2018 году
Омская градоначальница Оксана Фадина продолжила добрую традицию мэров — поздравлять первого ребенка, родившегося в новом году.
Омская градоначальница Оксана Фадина продолжила добрую традицию мэров — поздравлять первого ребенка, родившегося в новом году.
Как сообщили в
Оксана Фадина пожелала первой омичке, родившейся в 2018 году, здоровья.
«Рождение на свет нового человека — это великая тайна природы. Искренне желаю юной омичке Ульяне, как и всем детям, здоровья. Это самое главное. Кем они станут в будущем — определит время и они сами», — цитирует Оксану Фадину
Мама юной омички — студентка СибАДИ, отец — сотрудник комбината «Иртыш». Руководитель города вручила семье новорожденной памятный адрес и подарок.