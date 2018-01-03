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10:21 (мск), источник: СуперОмск

Оксана Фадина поздравила первую омичку, родившуюся в 2018 году

Омская градоначальница Оксана Фадина продолжила добрую традицию мэров — поздравлять первого ребенка, родившегося в новом году.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, Оксана Фадина лично посетила клинический родильный дом № 6, чтобы поздравить Анастасию и Сергея Фришбутер с появлением на свет дочери Ульяны. Девочка весом 3 560 граммов родилась в 00:05 первого января.

Оксана Фадина пожелала первой омичке, родившейся в 2018 году, здоровья.

«Рождение на свет нового человека — это великая тайна природы. Искренне желаю юной омичке Ульяне, как и всем детям, здоровья. Это самое главное. Кем они станут в будущем — определит время и они сами», — цитирует Оксану Фадину пресс-служба мэрии Омска.

Мама юной омички — студентка СибАДИ, отец — сотрудник комбината «Иртыш». Руководитель города вручила семье новорожденной памятный адрес и подарок.

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