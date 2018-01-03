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10:15 (мск), источник: Деловое сообщество

В ростовском зоопарке родились самые маленькие в мире обезьянки

Однако пока их точное количество неизвестно.

В ростовском зоопарке в первый день Нового года родились малыши самого маленького на планете примата из семейства игрунков — рост взрослых особей не превышает 15 см, а масса — 150 граммов. Шерсть маленьких приматов похожа на гриву.

Они живут на ветвях высоких деревьев и практически не спускаются на землю, а спят в дуплах. Игрунки живут семьями для 8 особей и общаются свистом, а питаются насекомыми и фруктами. Точное число родившихся малышей станет известно через две недели. Игрунки живут до 16 лет.

Отметим, что на сегодняшний день ростовский зоопарк является одним из крупнейших в России и занимает почти 90 гектаров.

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