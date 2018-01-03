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09:57 (мск), источник: Sputnik.md

Молдову накрыли дожди: точный прогноз погоды на 4 и 5 января

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность, велика вероятность осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -7° 62% 770 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Sputnik.md
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Из-за того, что в целом будет тепло, снег не прогнозируется, нас ждут дожди (впрочем, всю ночь они уже шли).

Днем столбик термометра поднимется до +6 +7 С.

Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка спокойная — вероятны небольшие геомагнитные возмущения.

В ближайшие дни, 4 и 5 января, ожидается переменная облачность, временами туманы и незначительные осадки, температура будет держаться в пределах от + 4 до 5 С.

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