Молдову накрыли дожди: точный прогноз погоды на 4 и 5 января
КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность, велика вероятность осадков.
КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность, велика вероятность осадков.
Днем столбик термометра поднимется до +6 +7 С.
Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка спокойная — вероятны небольшие геомагнитные возмущения.
В ближайшие дни, 4 и 5 января, ожидается переменная облачность, временами туманы и незначительные осадки, температура будет держаться в пределах от + 4 до 5 С.