Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Что звезды положили детям под елку
Что творится с погодой в России: ученые объяснили
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставит России счет на €1,4 млрд
«Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый конфликт с Пугачевой
Резервный фонд России перестал существовать
СМИ: новогоднее декольте Волочковой возмутило Сеть
СМИ: Боевики применили РСЗО по авиабазе РФ в Сирии
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
СМИ: новогодний шпагат Волочковой возмутил блогосферу
Фото дочки Крутого вызвало насмешки в Сети – СМИ
Путин предложил отрезать управкомпании от денежных потоков
Назван лучший по качеству жизни город России
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Скончался композитор Владимир Шаинский
09:49 (мск), источник: Telegraf.by

В Беларуси побито сразу несколько температурных рекордов

1 и 2 января сразу в нескольких населенных пунктах Беларуси были побиты температурные рекорды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -7° 62% 770 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Telegraf.by
Читайте также
Новогодний звездопад Квадрантиды достигнет максимума 4 января

Так, в первый день нового года в Гродно столбики термометров достигали 6,7 градуса выше нуля, что на 0,2 градуса выше, чем в 2007 году, когда был установлен предыдущий максимум.

В Бресте 1 января воздух прогрелся до 7 градусов тепла, или на 0,8 градуса больше, чем в 1984 году. При этом здесь не хватило всего 0,1 градуса, чтобы побить абсолютный температурный рекорд дня всей страны — в 2007 году в Волковыске 1 января было 7,1 градуса.

2 января теплее всего было в центре и на севере Витебской области.

В Березинском заповеднике столбик термометра поднялся до 6 градусов выше нуля (прежний максимум — плюс 5,7 в 1984 году). В Полоцке было 5,9 градуса (5,3 в 2007-м), Лепеле — 5,4 (5,1 в 1984-м), Докшицах — 5,2 (4,7 в 1984-м), Езерище — 4,4 (4,2 в 2007-м).

Рекорд дня для всей Беларуси составляет 8 градусов тепла (в 1988 году в Бресте).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Елки, заграница, работа и "чарка на пасашок": как белорусские звезды встретили Новый год
Более 40 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Перу
Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом
К чему призывают протестующие в Иране
В Эстонии разгорелся скандал из-за национального гимна
Трамп задумался о прекращении финансовой помощи Палестине
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Крупнейшее ДТП с участием 35 машин произошло в США
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Чуда не случилось: сборная Брагина впервые без медалей Сборная России впервые за восемь лет осталась без призового места на МЧМ, проиграв в четвертьфинале американцам
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома (лучшее за 2017) Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь