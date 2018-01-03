Уехать, чтобы вернуться: на курорты Кубани снова хотят приехать почти 70% туристов
Исследование провели эксперты из Сочинского государственного университета, опросив путешественников.
Исследование провели эксперты из Сочинского государственного университета, опросив путешественников.
Краснодар, 3 января, KrasnodarMedia. На курорты Краснодарского края намерены вернуться почти 70% туристов — такие выводы сделали исследователи из Сочинского государственного университета, опросив почти тысячу путешественников в Анапе, Геленджике, Сочи в
«Согласно анализу опорного вуза Кубани, 44% респондентов посетили эти города впервые, и 67% из них собираются вернуться на курорты. Так, побывать на побережье Анапы вновь планируют почти треть отдохнувших здесь, Сочи — свыше 20%, Геленджика — почти 10%. Даже в межсезонье большинство туристов приезжают на «Курорты Краснодарского края» ради отдыха, треть — на
В среднем на Черноморском побережье путешественники отдыхают 11 дней.
— К середине декабря этого года курорты Краснодарского края уже посетили почти 15,8 млн туристов. Столько же гостей приехали к нам в течение всего «урожайного» 2016 года, когда для россиян были закрыты курорты Турции и Египта. Прогноз на следующий год — увеличить турпоток на курорты Кубани до 16,3 млн человек, — прокомментировал