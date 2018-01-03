Уехать, чтобы вернуться: на курорты Кубани снова хотят приехать почти 70% туристов

Краснодар, 3 января, KrasnodarMedia. На курорты Краснодарского края намерены вернуться почти 70% туристов — такие выводы сделали исследователи из Сочинского государственного университета, опросив почти тысячу путешественников в Анапе, Геленджике, Сочи в ноябре-декабре 2017 года. В среднем на Черноморском побережье путешественники отдыхают 11 дней, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Согласно анализу опорного вуза Кубани, 44% респондентов посетили эти города впервые, и 67% из них собираются вернуться на курорты. Так, побывать на побережье Анапы вновь планируют почти треть отдохнувших здесь, Сочи — свыше 20%, Геленджика — почти 10%. Даже в межсезонье большинство туристов приезжают на «Курорты Краснодарского края» ради отдыха, треть — на санаторно-курортное лечение и оздоровление, а каждый десятый — с деловыми целями.

В среднем на Черноморском побережье путешественники отдыхают 11 дней.