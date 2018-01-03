Ученые нашли положительное свойство лишнего веса
Американские ученые провели ряд экспериментов, в результате которых нашли положительное свойство жира в организме.
Американские ученые провели ряд экспериментов, в результате которых нашли положительное свойство жира в организме.
Оказалось, что жировые ткани содержат специфические иммунные клетки, защищающие нас от инфекций.
Эксперименты проводились на лабораторных мышах. В ходе исследования в жировых отложениях зафиксировали высокую концентрацию
Впрочем, несмотря на то, что эксперименты проводились на мышах, к людям результаты также применимы.