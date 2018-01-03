Архитектор «Сочи Автодрома»: есть возможность изменить трассу, чтобы «помочь с обгонами»

По его словам, при проектировании трассы в Олимпийском парке пришлось «вписывать» ее между спортивных объектов, из-за чего конфигурация была предопределена. При этом самому Герману Тильке «Сочи Автодром» нравится.

«Есть возможность для небольших изменений, которые могли бы помочь с обгонами. Речь о мелких вещах. У меня были обсуждения с представителями трассы, но нет ничего, что стоило бы рассказывать прессе. В любом случае, автодром отличный», — цитирует архитектора «Чемпионат».