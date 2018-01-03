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10:26 (мск), источник: Kommersant.uz

Зарубежные знаменитости могут стать послами туризма Узбекистана

Государственный комитет по развитию туризма прорабатывает вопрос внедрения института Tourism brand Ambassador of Uzbekistan (Посол туризма Узбекистана в зарубежных странах).

Источник: Kommersant.uz
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В целях развития внутреннего и въездного туризма планируется создание и продвижение туристического бренда Узбекистана, туристических суб-брендов регионов путем создания новых институтов. В частности, будет создан «Национальный PR-центр» в сфере туризма, институт «послов туризма» в зарубежных странах.

Предполагается, что послами туризма в зарубежных странах будут назначаться видные представители политических, культурных, спортивных, деловых кругов зарубежных стран, сообщили в пресс-службе комитета.

Полный круг обязанностей послов еще предстоит разработать и утвердить. Однако уже сейчас известно, что одной из главных функциональных обязанностей станет проведение рекламных акций с использованием их имен.

Планируется, что послы туризма Узбекистана в зарубежных странах получат право бесплатного посещения Узбекистана два раза в год для проведения различных промоакций, направленных на привлечение туристов из их стран.

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