Зарубежные знаменитости могут стать послами туризма Узбекистана
Государственный комитет по развитию туризма прорабатывает вопрос внедрения института Tourism brand Ambassador of Uzbekistan (Посол туризма Узбекистана в зарубежных странах).
Государственный комитет по развитию туризма прорабатывает вопрос внедрения института Tourism brand Ambassador of Uzbekistan (Посол туризма Узбекистана в зарубежных странах).
В целях развития внутреннего и въездного туризма планируется создание и продвижение туристического бренда Узбекистана, туристических
Предполагается, что послами туризма в зарубежных странах будут назначаться видные представители политических, культурных, спортивных, деловых кругов зарубежных стран, сообщили в
Полный круг обязанностей послов еще предстоит разработать и утвердить. Однако уже сейчас известно, что одной из главных функциональных обязанностей станет проведение рекламных акций с использованием их имен.
Планируется, что послы туризма Узбекистана в зарубежных странах получат право бесплатного посещения Узбекистана два раза в год для проведения различных промоакций, направленных на привлечение туристов из их стран.