Синоптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в Москве

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 3 января. INTERFAX.RU — В начале 2018 года в столичном регионе сохраняется аномально теплая для января погода, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России в среду.

«1 и 2 января температура воздуха на 9−10 градусов превышала климатическую норму. Аналогичный характер погоды сохранится и в ближайшие дни», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Рождество, 7 января температура днем может подняться до 4−5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний максимум 7 января зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.

Также не исключено установление нового рекордного значения и 6 января, когда ожидается прогрев воздуха до плюс 2−3 градусов. Предыдущий максимум в этот день установлен в 1973 году — плюс 3,6 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков, стабильно морозная погода ожидается с началом первой рабочей недели года, однако температура по-прежнему будет значительно выше нормы.