Аномальные морозы накроют Новосибирск 4 января

Источник: VN.ru

В ближайшие сутки в Новосибирской области днем ожидается температура воздуха минус 18, 23 градуса, местами — минус 12, 17 градусов мороза. Ночью температура понизится до минус 22, 27 градусов, в отдельных районах — до минус 35 градусов.

Осадков не ожидается. Возможны изморозь, туман, дымки, на дорогах гололедица. Малооблачно.

Похолодание может привести к увеличению числа пожаров, предостерегает МЧС. В мороз риск возникновения возгораний увеличивается. Пожарные проводят профилактическую операцию «Новый год», в ходе которой напоминают гражданам о мерах пожарной безопасности.