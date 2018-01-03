Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Раковые клетки уморили голодом
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Сальма Хайек и Галь Гадот пришли в ярких нарядах на фестиваль
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: Кудрявцева показала фото взрослого 27-летнего сына
«100% плагиат»: журналист о новой песне Пугачевой
Сальма Хайек и Галь Гадот пришли в ярких нарядах на фестиваль
Как выглядят мама и сестра Николь Кидман
Украинцы сравнили поздравления Порошенко и Путина — СМИ
НАТО попыталось проверить способности подлодки РФ
Пропавшую правозащитницу в Украине нашли в реке под Киевом убитой
Путин рассказал о семье и планах на будущее
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
3 января, источник: VN.ru

Аномальные морозы накроют Новосибирск 4 января

Завтра, четвертого января, в Новосибирске и области усилятся морозы. В ночное время местами ожидается до минус 35 градусов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Источник: VN.ru

В ближайшие сутки в Новосибирской области днем ожидается температура воздуха минус 18, 23 градуса, местами — минус 12, 17 градусов мороза. Ночью температура понизится до минус 22, 27 градусов, в отдельных районах — до минус 35 градусов.

Осадков не ожидается. Возможны изморозь, туман, дымки, на дорогах гололедица. Малооблачно.

Похолодание может привести к увеличению числа пожаров, предостерегает МЧС. В мороз риск возникновения возгораний увеличивается. Пожарные проводят профилактическую операцию «Новый год», в ходе которой напоминают гражданам о мерах пожарной безопасности.

Добавим, что с 30 декабря по 3 января в регионе случилось 46 пожаров, 10 человек погибли, шестеро получили травмы и ожоги.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Аномальные морозы накроют Новосибирск 4 января
Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии
«Альфа-банк» перестанет сотрудничать с оборонными предприятиями
Десять человек погибли в результате ДТП в ХМАО
Климкин рассказал, зачем Украине американское оружие
Геннадий Орлов: к скандалу с допингом все шло 45 лет
В США умер главный мормон
Макрон предложил принять закон о борьбе с ложными новостями
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Русские не могли даже нормально войти в зону» Победа сборной США над Россией вызвала неподдельную радость у североамериканских СМИ
Авто
Насколько подорожает бензин: мнение экспертов В 2018 году бензин может подорожать сразу на три рубля! К такому неутешительному прогнозу пришли эксперты, которых опросила «Российская газета»
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь