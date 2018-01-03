Аномальные морозы накроют Новосибирск 4 января
Завтра, четвертого января, в Новосибирске и области усилятся морозы. В ночное время местами ожидается до минус 35 градусов, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Завтра, четвертого января, в Новосибирске и области усилятся морозы. В ночное время местами ожидается до минус 35 градусов, сообщает ГУ МЧС России по региону.
В ближайшие сутки в Новосибирской области днем ожидается температура воздуха минус 18, 23 градуса, местами — минус 12, 17 градусов мороза. Ночью температура понизится до минус 22, 27 градусов, в отдельных районах — до минус 35 градусов.
Осадков не ожидается. Возможны изморозь, туман, дымки, на дорогах гололедица. Малооблачно.
Похолодание может привести к увеличению числа пожаров, предостерегает МЧС. В мороз риск возникновения возгораний увеличивается. Пожарные проводят профилактическую операцию «Новый год», в ходе которой напоминают гражданам о мерах пожарной безопасности.
Добавим, что с 30 декабря по 3 января в регионе случилось 46 пожаров, 10 человек погибли, шестеро получили травмы и ожоги.