Бой с тенью. Как стать лучшей версией себя в 2018 году

Источник: Edu Lauton / CC0

Новый год ­— это большая версия понедельника, в нас горит желание начать что-то новое, улучшить себя и свою жизнь, избавиться от старого и отжившего. Поверьте, зачастую новое качество жизни не требует громадных усилий. Бывает достаточно одного шага. С чего начать прямо сегодня?

Обратная связь

Стремитесь получать обратную связь, чтобы оценить себя. Конечно, страшно услышать критику. Но чем чаще вы обращаетесь за отзывом о себе, тем меньше стресса вызывает эта ситуация, а положительных моментов гораздо больше: вы откроете новые области для работы над собой. Автор книги «Спасибо за обратную связь: наука и искусство получения обратной связи» Шейла Хейн советует не ждать особого момента и не готовиться к разговору, достаточно спросить после общей встречи с клиентом у своего начальника: «Как я провел переговоры и что я мог бы сделать по-другому?

Но вас не должны удовлетворять общие ответы, типа «будьте более активным или напористым». Попытайтесь копнуть глубже. Что человек подразумевает под этими словами? Так обратная связь принесет максимальную отдачу.

Я — инвестиционный проект

Вкладывайтесь в себя, так вы никогда не ошибетесь с инвестициями. Рассмотрите себя как проект. Ведь прежде чем начать отдавать миру, работе, коллегам, семье, важно наполнить себя. Курсы, тренинги, изучение языков (при условии, что все это направлено на конкретную цель) всегда будут полезны. Интересно, что инвестиции в себя не всегда связаны с денежными затратами, иногда достаточно просто выделить время. Правильное питание, спорт, время для книг и творчества — все это может вывести вашу жизнь на новый качественный уровень.

Развитие критического мышления

Развивайте критическое мышление, это очень важно в эпоху бесконечных fake news и гигантского потока информации. Критический подход помогает осознанно мыслить, принимать правильные решения, лучше понимать происходящее и избегать манипуляций. Для развития подобного мышления чаще задавайте вопросы, изучайте доказательства и аргументы, рассуждайте и думайте самостоятельно. В 2017 году fake news стало одним из самым цитируемых словосочетаний.

Попробуйте использовать смартфоны реже

Наши телефоны умнее с каждым годом, но не становимся ли при этом мы глупее сами? Ученые доказали, что в момент времени мы можем сконцентрироваться лишь на 7 битах информации (например, держать в памяти номер телефона). Так называемая «многозадачность» — это выдумка: мозг на самом деле быстро теряет собранность, перемещая фокус внимания от одной вещи к другой. И то, что мы постоянно отвлекаемся на телефон, влияет на нашу способность учиться, логически рассуждать, решать проблемы и оставаться творческим.

Интересный пример: некоторые разработчики Google, Twitter и Facebook решили в этом году отказаться от полноценного использования смартфонов, включив функцию «родительского контроля» и не загружая телефон приложениями. По их мнению, Snapchat можно сравнить с наркотиком, а кнопка Like на Facebook дает ощущение псевдо-удовольствия.

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Карьера как история

На продолжительных праздниках найдите время подумать о своей карьере. Рассмотрите ее как историю, можно даже записать. Представьте, что ваша офисная жизнь имеет сюжет, героев (у кого-то — как в сериале Silicon Valley, а у кого-то — как в «Игре престолов»). Такое упражнение поможет расставить акценты, понять, что у вас получается лучше всего, к чему вы сейчас пришли, и сделать выводы, в каком направлении дальше двигаться. Особенно я это рекомендую сделать тем, кто в наступающем году хочет поменять работу. Такая «история о себе» сможет заинтересовать скептически настроенных работодателей. «Расскажите мне вашу историю» — так я обычно начинаю собеседование.

Будущий год за партнерствами