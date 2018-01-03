В Екатеринбурге Дед Мороз устроил велопробег с собакой
По городу прокатились больше полусотни горожан.
По городу прокатились больше полусотни горожан.
Пока россияне в праздники доедают салаты и смотрят фильмы, жители Екатеринбурга решили размяться и устроили велопроебег. Несколько десятков горожан решили прокатиться по улицам города на двухколесном друге. А возглавил колонну велосипедистов Дед Мороз. Да не один, а с символом Нового года — собакой.
— В самый разгар праздничных каникул состоялся на первый 2018 году велопробег «JINGLE ВЕЛ», — рассказывают организаторы велопробега. — На это новогоднее мероприятие собралось больше полусотни наряженных велосипедистов Екатеринбурга, которые решили не лежать на диване перед ТВ, а задорно катнуть в начале года!
Длина велопробега, по словам организаторов, составила 12 километров. Все участники остались довольны, в том числе и новогодний пес.