В Екатеринбурге Дед Мороз устроил велопробег с собакой

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Пока россияне в праздники доедают салаты и смотрят фильмы, жители Екатеринбурга решили размяться и устроили велопроебег. Несколько десятков горожан решили прокатиться по улицам города на двухколесном друге. А возглавил колонну велосипедистов Дед Мороз. Да не один, а с символом Нового года — собакой.

— В самый разгар праздничных каникул состоялся на первый 2018 году велопробег «JINGLE ВЕЛ», — рассказывают организаторы велопробега. — На это новогоднее мероприятие собралось больше полусотни наряженных велосипедистов Екатеринбурга, которые решили не лежать на диване перед ТВ, а задорно катнуть в начале года!