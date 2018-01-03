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3 января, источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге Дед Мороз устроил велопробег с собакой

По городу прокатились больше полусотни горожан.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Пока россияне в праздники доедают салаты и смотрят фильмы, жители Екатеринбурга решили размяться и устроили велопроебег. Несколько десятков горожан решили прокатиться по улицам города на двухколесном друге. А возглавил колонну велосипедистов Дед Мороз. Да не один, а с символом Нового года — собакой.

— В самый разгар праздничных каникул состоялся на первый 2018 году велопробег «JINGLE ВЕЛ», — рассказывают организаторы велопробега. — На это новогоднее мероприятие собралось больше полусотни наряженных велосипедистов Екатеринбурга, которые решили не лежать на диване перед ТВ, а задорно катнуть в начале года!

Длина велопробега, по словам организаторов, составила 12 километров. Все участники остались довольны, в том числе и новогодний пес.

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