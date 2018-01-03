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3 января, источник: 365info.kz

В Шымкенте расцвели одуванчики

В Шымкенте в праздничные дни температура воздуха достигала 15 градусов тепла, на деревьях набухли почки и распустились одуванчики.

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Источник: 365info.kz

По словам синоптиков, в среднем температура воздуха за декабрь превышает прошлогодние показатели, передает tvk-uko.kz.

«В декабре по сравнению с прошлым годом температура идет на 2 градуса выше. В прошлом году снежного покрова было больше. В среднем за январь температура воздуха ожидается от -1 до -10. Это нормальная погода для юга. Вообще в январе сильного мороза не ожидается. Только в конце возможно похолодание», — сообщила инженер-синоптик ЮКОФ «Казгидромет» Салтанат Коныс.

По прогнозам синоптиков, январь будет малоснежным. Осадки и ветер будут сменяться солнечными днями, а температура будет держаться в пределах нормы для этого времени года.

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