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3 января, источник: Sputnik.md

Кто в Молдове получит право на льготы при выходе на пенсию

Некоторые категории граждан смогут выйти на заслуженный отдых — пенсию на 10 лет раньше, чем обычно.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает пересмотреть список профессий, которые связаны с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.

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В общей сложности в него включено около ста специальностей. Речь идет о лицах, выполняющих подземные работы — шахтеры, рабочие, задействованные в сфере производства цемента, в стекольной промышленности, в области обработки металлов, химической промышленности. В список опасных профессий также включены некоторые специальности, связанные с производством лекарственных препаратов, а также медицинский персонал: врачи рентген кабинетов и специалисты, задействованные в ядерной медицине. Все они будут пользоваться льготами при выходе на пенсию по возрасту.

Согласно проекту закона, принятому парламентом еще в декабре 2017 года, трудовой стаж, необходимый для получения пособия по старости будет исчисляться в зависимости от того, сколько лет человек проработал на вредном производстве. Если 10 лет, тогда гражданин сможет выйти на пенсию на 5 лет раньше стандартного срока, если 20 лет, тогда на 10. В общей сложности расчет трудового стажа будет осуществляться по принципу «год за два».

Ранее пенсионное законодательство предусматривало льготы для лиц, проработавших на вредном производстве. Однако в начале 2017 года это положение было отменено. На данном этапе список профессий пересмотрен в связи с экономическими реалиями страны.

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