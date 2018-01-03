Керченская переправа закрыта из-за тумана
Водителям рекомендуется временно воздержаться от поездок в сторону переправы.
Водителям рекомендуется временно воздержаться от поездок в сторону переправы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Керченская паромная переправа в среду приостановила работу
«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости! Туман!» — говорится в сообщении. Оператор советует водителям временно воздержаться от поездок в сторону переправы.
Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия, которая связывает Крым и материковую часть РФ. Ее используют для пассажирских и грузовых перевозок.