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3 января, источник: ТАСС

Керченская переправа закрыта из-за тумана

Водителям рекомендуется временно воздержаться от поездок в сторону переправы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Керченская паромная переправа в среду приостановила работу из-за тумана, сообщает оператор переправы — компания «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости! Туман!» — говорится в сообщении. Оператор советует водителям временно воздержаться от поездок в сторону переправы.

Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия, которая связывает Крым и материковую часть РФ. Ее используют для пассажирских и грузовых перевозок.

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