Керченская переправа закрыта из-за тумана

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости! Туман!» — говорится в сообщении. Оператор советует водителям временно воздержаться от поездок в сторону переправы.

Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия, которая связывает Крым и материковую часть РФ. Ее используют для пассажирских и грузовых перевозок.