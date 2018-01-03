Правила содержания домашних животных: что ждет жителей Кишинева

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Мэрия Кишинева решила в очередной раз проконсультироваться с жителями города по поводу проекта регламента по установлению мер регулирования ситуации с собаками с/без владельцев, и домашними животными в столичном муниципии.

Цель указанного проекта, как пояснили в администрации, — утверждение общепринятых норм, которые укрепят отношение общества к антигуманному обращению к животным с/без хозяина, а также к домашним питомцам. Кроме того, инициатива направлена на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан и создание инфраструктуры для защиты животных.

По инициативе вице-мэра Руслана Кодряну, проект решения муниципального совета должен быть вынесен на публичное обсуждение. Рекомендации столичные жители могут направить до 22 января, до 18.00 по следующим адресам:

• в электронном виде — primaria@pmc.md, ruslan.codreanu@pmc.md;

• в письменном виде — бульвар Штефана чел Маре, 83.

Что из себя представляет проект Регламента?

Проект документа предполагает обязать всех владельцев животных убирать экскременты за своими питомцами. При себе человек должен иметь веник, совок, одноразовые пакеты и перчатки. Также запрещено выгуливать питомцев в публичных местах (аллеи, тротуары и др.), а лишь на специально отведенных площадках.

Кроме того, в обязательном порядке необходимо зарегистрировать своего питомца, завести на него санитарную книжку и следить за здоровьем четвероного друга.

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Хозяевам запрещено дрессировать питомца для участия в боях животных, а также организовать подобные «турниры». В документе прописано, что ни в коем случае нельзя плохо обращаться с животным или попросту выбросить его на улицу вне зависимости от какой-либо причины. При плохом обращении с домашним животным его могут конфисковать. Также запрещается, чтобы собака гуляла одна днем или ночью.

При этом владельцам некастрированных/нестерилизованных собак и кошек запрещено допускать потомства у своих питомцев от бездомных животных.

В проекте подчеркивается, что обязательна стерилизация всех собак и кошек с/без хозяина за исключением: кормящих животных, животных, состояние здоровья которых не позволяет проводить такие хирургические операции, служебных собак, породистых собак и кошек с родословной, зарегистрированных в специальных ассоциациях. Таким образом, обязательная стерилизация касается именно дворняжек и метисов.

Налог на животных

Согласно тексту проекта Регламента, выставленного на публичное обсуждение, владельцам собак придется ежегодно платить налог на содержание питомцев. Размер выплаты будет ежегодно утверждаться муниципальным советом Кишинева. Ранее муниципальные советники утвердили пункт, касающийся взимания соответствующего налога, начиная с 2018 года. Первоначально речь шла о 120 леев в год.

Муниципальный советник от фракции Партии социалистов Никита Цуркан рассказал Sputnik, что владельцам одного питомца беспокоиться не стоит.

«На сегодняшний день в Кишиневе действительно есть огромная проблема с бродячими животными. Кроме этого, существует вопрос, что делать с теми, кто держит в квартирах большое число собак. », — отметил Цуркан.

По его словам, столичной администрации вместе с владельцами домашних животных необходимо вместе найти решение этой проблемы.

«Насколько я помню, мэрия обещала в начале января предоставить окончательную схему взимания налога к 1 января. Пока документа я не видел. Единственное, что важно в данном случае, — это общее решение, которое устроит как владельцев питомцев, так и столичную администрацию», — подчеркнул собеседник.

Что ждет беспризорных животных?

Что касается беспризорных животных, то их запрещено обустраивать и подкармливать в местах общего пользования. Нужно вызывать спецслужбу, которая заберет собаку или кошку, проведет лечение, разместит на специальном портале приюта фотографию животного, чтобы его мог кто-то забрать домой. Фотография будет висеть на сайте приюта в течение 72 часов. Если животное не заберут в течение семи дней, то ему проведут процедуру стерилизации.

Правда, откуда возьмется столько приютов, если денег на их строительство и содержание нет, власти не уточняют.

Эвтаназия беспризорных собак, как отмечено в документе, возможна только при условии диагностики у животного неизлечимой болезни. Осмотр должен проводиться ветеринаром с соблюдением всех норм. При этом врач должен вести учет животных, которых пришлось усыпить, а также указывать количество израсходованного на эти цели лекарства.