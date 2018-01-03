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3 января, источник: Комсомольская правда

Денис Курьян о своем разводе: Хочу жить счастливой жизнью

Известный телеведущий о том, как после развода поделили детей и бизнес.

Источник: Комсомольская правда

— Да, я развелся, еще в прошлом году, — рассказал 3 января 2018-го телеведущий Денис Курьян «Комсомолке». — Мы с Юлей сделали все, чтобы расстаться нормально, она оставила себе фамилию Курьян. С детьми (у телеведущего сын и дочь. — Ред.) вижусь два раза в неделю, они приезжают ко мне.

— Но не так давно вы рассказывали нам в интервью про то, как мудро 8 лет выстраивали отношения в браке.

— Уже тогда не все было гладко, развод — не ситуация одного дня. Мы весь прошлый год пытались договориться, ходили к психологу, но в итоге приняли решение расстаться. Если люди смотрят в разные стороны, договориться вряд ли удастся…

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— У вас с бывшей женой общий бизнес. Поделили 50 на 50?

— Все произошло в соответствии с подписанным ранее договором, поделили все цивилизованно. Как — коммерческая тайна.

— Но раньше было понятно: блинные «Мама дома» — бизнес Курьяна. А теперь?

— Теперь они тоже принадлежат фамилии Курьян, в дальнейшие подробности мы с Юлей договорились не вдаваться.

— Денис, год назад в нашей рубрике «Чего хотят мужчины» вышло ваше интервью. В связи с произошедшими событиями, похоже, можно переписывать мужские желания?

— Я, как и раньше, хочу счастливой жизни. Надеюсь, у меня все получится.

Напомним, чуть более года назад Денис рассказывал «Комсомолке», как 8 лет удается выстраивать отношения в браке, рассказал и про кризисы.

— Трений в отношениях хватает, но я бы не назвал их кризисом. Я учусь быть менее вспыльчивым и импульсивным. Когда работаешь с женой, это автоматически переносится домой. Уверен: не существует примера пары, у которой в офисе все не очень, а дома прекрасно. Однажды кризис замаячил из-за нового бизнес-проекта, Юля уставала на работе, плюс дом, дети. Мой сын пошел в первый класс, дочь еще маленькая, ходит в садик…

В целом Юля терпеливая и мудрая, но при этом достаточно эмоциональная. Поначалу мобильники летали. Но у нас с первого дня жизни есть семейное табу: мы не ложимся спать, не выяснив отношений. Иногда Юля говорит, что устала, но мы разговариваем до тех пор, пока…

— …вы ее не уболтаете.

— Нет, пока не найдем взаимовыигрышное решение. Ведь если человек пойдет на конформизм — то есть на внешние уступки при внутреннем несогласии — это будет бомба замедленного действия. То же самое, когда люди хотят изменить что-то в отношениях. Это должны быть изменения внутри человека, он их должен искренне принять. Иначе потом все равно вылезет…

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