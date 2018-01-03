В Волгограде прошел парад сказочных героев

Сегодня, 3 января, в центре Волгограда состоялся Парад зимней сказки. Яркое костюмированное шествие прошло по улице Мира — от Комсомольского путепровода до площади Павших борцов. Как сообщает пресс-служба администрации города, всего в параде приняли участие около тысячи человек.

В этом году героями «Парада сказок» стали Снежная королева, Морозко, персонажи из всеми любимого «Простоквашино», а также герои народных сказок — Дед Мороз, Емеля, Петрушка и многие другие. Накануне важного события — чемпионата мира по футболу — с Новым годом волгоградцев поздравил и «Волк Забивака» — символ предстоящего спортивного праздника.

Напомним, что впервые подобное праздничное мероприятие было организовано в 2017 году.

— В этом году костюмированное шествие было представлено в совершенно новом формате: поздравили жителей города с наступившим Новым годом и подарили незабываемое музыкальное и театральное шоу персонажи популярных сказок и мультфильмов, — отметили в мэрии. — На главной городской площади начался второй этап мероприятия — конкурсная программа «Зимний стартинейджер-2018». Представители каждой команды-участницы парада выступили с «Визитной карточкой», удивив зрителей яркой музыкальной постановкой и сказочными костюмами. Заключительным аккордом мероприятия стал танцевальный флешмоб с участием всех желающих волгоградцев.

Победителем «Парада сказки — 2018» стала команда Тракторозаводского района, второе место заняла команда Краснооктябрьского района, третье — Кировского района.