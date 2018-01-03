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3 января, источник: БЕЛТА

Ученые выяснили, какой тип женщин больше нравится мужчинам

В эксперименте приняли участие свыше сотни мужчин. Каждому добровольцу были предложены фотографии, на которых, повернувшись спиной к объективу, стояли девушки со светлыми и темными волосами.

Источник: БЕЛТА

Американские ученые выяснили, какой тип женщин больше нравится мужчинам. Об этом сообщает издание Daily Mail. В эксперименте приняли участие свыше сотни мужчин. Каждому добровольцу были предложены фотографии, на которых, повернувшись спиной к объективу, стояли девушки со светлыми и темными волосами.

Оказалось, что мужчины посчитали более привлекательными блондинок, так как те выглядели моложе. Однако участники эксперимента рассказали, что для брака и создания семьи выбрали бы девушку с темными волосами, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленные.

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