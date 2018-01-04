Открыть трассы смогли не все горнолыжные курорты Южного Урала
ЧЕЛЯБИНСК, 3 января, УралПолит.Ru. Горнолыжный комплекс «Аджигардак», который находится в Аше, не может открыть трассы
ЧЕЛЯБИНСК, 3 января, УралПолит.Ru. Горнолыжный комплекс «Аджигардак», который находится в Аше, не может открыть трассы
Открыть склоны на курорте должны были еще в конце декабря, но до сих пор этого не сделали. Снега слишком мало, а своих снеговых пушек на курорте нет. По словам коммерческого директора ГЛК «Аджигарждак» Алексея Карелина тем, кто бронировал активный отдых заранее пришлось вернуть деньги или предложить перенести бронь на более позднее время. Перенести отдых согласились двести человек, передает портал chelyabinsk.74.ru.
Исправить ситуацию должны снегопады, которых ждут на Южном Урале
«Дорогие друзья, в связи с аномальными для этого времени года погодными условиями склоны ГЛК “Аджигардак” не будут открыты до ближайших снегопадов».