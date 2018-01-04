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4 января, источник: УралПолит.ру

Открыть трассы смогли не все горнолыжные курорты Южного Урала

ЧЕЛЯБИНСК, 3 января, УралПолит.Ru. Горнолыжный комплекс «Аджигардак», который находится в Аше, не может открыть трассы из-за отсутствия снега. На курорте вынуждены считать убытки и переносить бронь клиентов на более поздние числа января.

Открыть склоны на курорте должны были еще в конце декабря, но до сих пор этого не сделали. Снега слишком мало, а своих снеговых пушек на курорте нет. По словам коммерческого директора ГЛК «Аджигарждак» Алексея Карелина тем, кто бронировал активный отдых заранее пришлось вернуть деньги или предложить перенести бронь на более позднее время. Перенести отдых согласились двести человек, передает портал chelyabinsk.74.ru.

Исправить ситуацию должны снегопады, которых ждут на Южном Урале 8—10 января. Пока же на официальном сайте курорта любителей активного отдыха встречает такая информация:

«Дорогие друзья, в связи с аномальными для этого времени года погодными условиями склоны ГЛК “Аджигардак” не будут открыты до ближайших снегопадов».

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