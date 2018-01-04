Открыть трассы смогли не все горнолыжные курорты Южного Урала

Открыть склоны на курорте должны были еще в конце декабря, но до сих пор этого не сделали. Снега слишком мало, а своих снеговых пушек на курорте нет. По словам коммерческого директора ГЛК «Аджигарждак» Алексея Карелина тем, кто бронировал активный отдых заранее пришлось вернуть деньги или предложить перенести бронь на более позднее время. Перенести отдых согласились двести человек, передает портал chelyabinsk.74.ru.