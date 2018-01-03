Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Праздничная подвеска: пошаговая инструкция
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Яна Рудковская отпраздновала день рождения в «платье принцессы»
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
«Занимайся своим делом»: Пугачева ответила на критику Фадеева
«100% плагиат»: журналист о новой песне Пугачевой
Сальма Хайек и Галь Гадот пришли в ярких нарядах на фестиваль
Как выглядят мама и сестра Николь Кидман
Украинцы сравнили поздравления Порошенко и Путина — СМИ
НАТО попыталось проверить способности подлодки РФ
Пропавшую правозащитницу в Украине нашли в реке под Киевом убитой
Путин рассказал о семье и планах на будущее
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
3 января, источник: Калининград.Ru

В 2017 году в регионе 30 женщин пошли служить по контракту

Всего по итогам отбора на корабли, в береговые части и подразделения направили больше 600 человек.

В 2017 году в Калининградской области поступили на военную службу по контракту 30 женщин. Всего на корабли, в береговые части Балтфлота и подразделения Западного военного округа направили 600 человек.

Сейчас отбор проходят ещё 170 человек. «Осуществляется проверка достоверности представленных ими сведений в информационном центре МВД, они проходят мероприятия военно-врачебной комиссии и другие процедуры, необходимые для призыва на военную службу по контракту», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту.

В ведомстве отметили, что военнослужащие получают достойное денежное довольствие, льготы и полный соцпакет. Кроме того, каждый «контрактник» имеет право на служебное жильё либо денежную компенсацию за аренду жилых помещений. Через три года появляется право воспользоваться программой «военной ипотеки», по которой можно приобрести квартиру в любом городе России.

Жители региона, желающие поступить на военную службу по контракту, могут обратиться за консультациями по телефонам 76−06−23 и 56−10−25. Пункт отбора работает по адресу г. Калининград, Советский проспект, д. 200. Кандидатов принимают в рабочие дни с 9:00 до 18:00, обед — с 13:00 до 14:00.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Как это было»: калининградский 2017-й в фотографиях
К ЧМ-2018 в Рыбной деревне Калининграда установили фигуру волка Забиваки
Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии
«Альфа-банк» перестанет сотрудничать с оборонными предприятиями
Десять человек погибли в результате ДТП в ХМАО
Климкин рассказал, зачем Украине американское оружие
Геннадий Орлов: к скандалу с допингом все шло 45 лет
В США умер главный мормон
Макрон предложил принять закон о борьбе с ложными новостями
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Русские не могли даже нормально войти в зону» Победа сборной США над Россией вызвала неподдельную радость у североамериканских СМИ
Авто
Насколько подорожает бензин: мнение экспертов В 2018 году бензин может подорожать сразу на три рубля! К такому неутешительному прогнозу пришли эксперты, которых опросила «Российская газета»
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь