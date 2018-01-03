В 2017 году в регионе 30 женщин пошли служить по контракту

В 2017 году в Калининградской области поступили на военную службу по контракту 30 женщин. Всего на корабли, в береговые части Балтфлота и подразделения Западного военного округа направили 600 человек.

Сейчас отбор проходят ещё 170 человек. «Осуществляется проверка достоверности представленных ими сведений в информационном центре МВД, они проходят мероприятия военно-врачебной комиссии и другие процедуры, необходимые для призыва на военную службу по контракту», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту.

В ведомстве отметили, что военнослужащие получают достойное денежное довольствие, льготы и полный соцпакет. Кроме того, каждый «контрактник» имеет право на служебное жильё либо денежную компенсацию за аренду жилых помещений. Через три года появляется право воспользоваться программой «военной ипотеки», по которой можно приобрести квартиру в любом городе России.