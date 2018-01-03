Власти Башкирии готовятся к понижению температуры и снегопадам

Источник: РИА "Новости"

Он представил членам президиума нового вице-премьера Андрея Трухана, назначенного накануне Нового года главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

Андрей Трухан назначен заместителем премьер-министра — председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. В этой связи внесены изменения в распределение обязанностей между членами правительства. Николай Хорошилов ведёт вопросы ЖКХ и курирует по поручениям органы жилстройнадзора. Андрей Трухан ведёт вопросы строительства, архитектуры, градостроительства, транспорта, дорожного хозяйства и производства неметаллической продукции.

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Также на вице-премьера Андрея Трухана возложены обязанности по строительству и реконструкции детского санатория «Юбилейный» в Крыму, переданного в собственность республики.

Кроме этого, Рустэм Марданов поручил вернуть ведение кураторства Среднесрочной комплексной программы социально-экономического развития северо-восточных районов республики заместителю премьер-министра — руководителю аппарата правительства Илшату Тажитдинову.

С основными вопросами повестки дня — соблюдение общественной безопасности и работа ЖКХ в новогодние праздники — выступили вице-премьеры Марат Магадеев и Николай Хорошилов.

«В целом в 2017 году в республике произошло 4085 пожаров, что на 1,5% меньше уровня 2016 года, — сообщил Марат Магадеев. — Также снизилось число погибших (234 и 286 соответственно). На период новогодних праздников, с 22 декабря 2017 года по 10 января 2018 года, в республике введён уровень повышенной готовности сил и средств противопожарных служб. В период с 30 декабря по 2 января в республике произошло 70 пожаров (годом ранее было 55 пожаров), погибли 4 человека (в прошлом году — 17). Также в результате 28 ДТП на дорогах республики погибли 5 и пострадали 30 человек».

Выходные дни в самом разгаре, ожидается понижение температуры воздуха, отметил Рустэм Марданов. Всеобщая задача — не допустить огненных происшествий.

Предприятия ЖКХ также функционируют в режиме повышенной готовности: в любой момент готовы подключиться к ликвидации аварий более 500 бригад, подготовлено 297 источников резервного электропитания, запасено 44 тысячи тонн резервного топлива.

Также в полной готовности в ожидании снегопадов находится снегоуборочная техника: только в Уфе 410 единиц, кроме этого, ещё 845 единиц по всей республике готовы выйти на расчистку улиц и дорог от снега. В начале 2018 года по линии «Башкиравтодора» закупается ещё 49 единиц снегоуборочной техники для работы в Уфе.

Вице-премьер Николай Хорошилов сообщил, что отрасль работает в штатном режиме, на сегодняшний день произошло только три инцидента

30 декабря в Орджоникидзевском районе Уфы был нарушен на один час режим водоснабжения, 31 декабря на полчаса отключилась электроэнергия в 15 домах Бурзянского района, 1 января в Чемагушевском районе без света на один час остались порядка 36 домов.

Как сообщает ГУ МЧС по Башкирии, 4 января в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 1−6 м/с. Температура воздуха ночью −10…−15°, местами до — 23°, днем −6…−11°. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500−1000 м.

В связи с изношенностью электросетей на большей части подотчетной территории республики существует вероятность возникновения нарушения электроснабжения, связанной с обрывом (повреждением) ЛЭП и линий связи.