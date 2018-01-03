На Южном Урале создали резиденцию Деда Мороза

Вместе с другими гостями в погоню за белым кроликом отправился корреспондент ГТРК «Южный Урал» Игорь Болонин.

В двух тысячах километрах от Великого Устюга, в не менее сказочных башкирских горах, чтобы попасть в терем Деда Мороза сначала нужно отыскать его волшебный посох, но для начала вслед за Алисой пролезть через кроличью нору и выпить чаю с безумным Шляпником.

Удивительные экспонаты этой коллекции шляп сделаны руками маленьких гостей резиденции. Вокруг удивительный сказочный мир, в каждой замочной скважине прекрасная тайна.

Помимо всех других забав и игр, участников этого квеста и гостей резиденции ждет и коротенькая партия в шахматы с самой Красной королевой.

Блиц длится не больше пяти минут, ведь детей и гостей ждут уже на следующем этапе.

Костюмы шили специально для чудо-квеста, образы, признаются аниматоры, старались перенести из знаменитого фильма Тима Бертона.

«Истерична, постоянно кричала, ругалась, всем была недовольна. Конечно, бывает тяжело такую играть, но чтобы резиденция наполнилась, все поняли, кто такая Красная королева, и почему она украла этот посох, приходится быть такой суровой и злой», — рассказывает исполнительница роли Красной королевы Вероника Литвинова.

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В награду прошедшим испытание — встреча с главным новогодним волшебником. С Дедом Морозом гости заводят часы и устраивают дискотеку.

«Каждый отдельный кусочек сказки весь обыгран, вплоть до деревьев, до самих актеров, кто с детьми работает, очень-очень понравилось», — отмечает Валерия Штельц.

«До этого те резиденции, которые уже были, они были по сказкам «Простоквашино» Успенского и по сказам Бажова, и по русским народным сказкам. Ребятишки либо едут сюда, а до этого читают все эти произведения, либо потом, когда приезжают домой, берут и читают», — говорит директор «Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК» Светлана Тулупова.

А здесь можно заодно порезвиться от души, покататься с горки и вдоволь надышаться свежим морозным горным воздухом.