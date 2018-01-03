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3 января, источник: Sputnik.md

Зимние имена: вы не представляли, как в Молдове называют детей

Необычные имена и фамилии, которые ассоциируются с зимой и новогодними праздниками, — Sputnik узнал, как в Молдове называют детей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Вы, наверное, не могли себе представить, что такими именами называют детей, а, если и допускали такую возможность, то полагали, что точно не в Молдове. Но на самом деле и у нас в республике живут люди с необычными зимними именами.

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Согласно данным «Registru», в нашей стране есть два человека, которые носят имена зимних месяцев. Одного зовут Январь (Ianvari), а другого — Февраль (Februarie). Декабрей в Молдове нет, если говорить о людях, конечно. Зато есть Зима (Zima), всего одна, но человек с таким именем живет в Молдове. Что касается такой фамилии, то ее носят 59 наших соотечественников.

Вы думали, что новогодняя елка — это только дерево, которое все мы украшаем к зимним праздникам? Вы ошибались. В Молдове есть люди с такими именами.

Емя Ель (Eli) носят 13 человек, Елка (Elca) всего одна. Живет в стране один Брад (Brad) и один Браду (Bradu). Оба имени в переводе с госязыка означают «ель». С фамилией Брад (Brad) в Молдове есть 174 человека, Браду (Bradu) — 1024 жителя и Брадул (Bradul) — 14.

Больше зимних имен в нашей стране мы не нашли, зато есть еще интересные фамилии. Так, в Молдове проживает четыре гражданина с фамилией Снег (Sneg — 3 и Zapada — 1), 1697 людей по фамилии Мороз (Moroz — 1695 и Ger — 2), 867 с рождественской фамилией Crăciun, еще четыре с фамилией Метель (Meteli) и 1305 с фамилией Brumă (иней).

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