2017 год стал для перинатального центра Волгограда рекордным

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Эта малышка родилась в волшебную новогоднюю ночь — лучше подарка на праздник и не придумаешь, признается мама. Первая дочка стала долгожданным и одновременно неожиданным подарком для родителей. Ждали свою девочку они чуть позже. Первая встреча с мамой Леной произошла в 3:40 1 января.

Елена Шаварикова: «Это у меня экстренное кесарево, плановые роды 4 января, но так получилось. Она захотела раньше. Теперь для меня Новый год всегда будет двойной праздник».

Новогодний сюрприз ждал и Светлану. По срокам, роды должны были быть 8 января, но Новый 2018 год она встретила уже с дочкой Софией. Девочка появилась на свет в последний час уходящего года.

Светлана Сергиенко: «Вообще не ожидали, мы думали, попозже — хотя бы 3,5 января, но не 31 декабря. Больше всего боялись, что будет 31, так и получилось».

В новогоднюю ночь в перинатальном центре родилось сразу 7 малышей — 4 мальчика и 3 девочки. Все роды прошли без осложнений. Врачи отмечают, в их специальности не бывает выходных, поэтому новогодние праздники в перинатальном центре — все равно что будни: команда специалистов всегда наготове.

Ольга Свиридова, заведующая послеродовым отделением Волгоградского областного перинатального центра № 2: «Мы работаем всегда одинаково, с такой же отдачей, как и в остальные дни. Также и новогодняя ночь. Люди пришли на рабочее место, в положенное время, оказывали такую же помощь, в том же объеме, с таким же рвением и призванием, как и всегда».

2017 год запомнился врачам настоящим бэби-бумом. Впервые в перинатальном центре установили абсолютный рекорд по количеству родов — здесь приняли 4 тысячи 667 малышей. Ни в одном учреждении региона такого еще не было. Кроме того, врачи освоили новые методы помощи. Один из них — внутриутробное переливание крови при резус-конфликтной беременности.

Андрей Середин, заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи Волгоградского областного перинатального центра № 2: «В этом году в перинатальном центре освоены новые методы помощи, такие как гипертермия новорожденных — это совершенно инновационный метод помощи. Впервые он появился в Нижнем Поволжье. Он позволяет оказывать помощь детям, родившимся в состоянии глубокой асфиксии. И мы имеем хорошие результаты применения этого метода».

Поддержка семьи, материнства и детства в приоритете и у государства. С 1 января родители смогут получать ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка и до достижения им полутора лет. В среднем эта сумма составит чуть более 10 тысяч рублей. Выплата будет адресной, с учетом доходов семьи.