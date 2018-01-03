НМУ в Челябинске продлены еще на двое суток

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ первой степени опасности были объявлены 29 декабря 2017 года и продлятся до 19 часов 5 января 2018 года.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили в министерстве радиационной и экологической безопасности области, 2 января передвижная лаборатория отбирала пробы воздуха в проселке Федоровка. Выявлено превышение по формальдегиду 1,16−1,42 ПДК.

Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ.

Челябинцам рекомендуют по возможности отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт.