НМУ в Челябинске продлены еще на двое суток
Неблагоприятные метеорологические условия в Челябинске продлены еще на двое суток.
Неблагоприятные метеорологические условия в Челябинске продлены еще на двое суток.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ первой степени опасности были объявлены 29 декабря 2017 года и продлятся до 19 часов 5 января 2018 года.
В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.
Как сообщили в министерстве радиационной и экологической безопасности области, 2 января передвижная лаборатория отбирала пробы воздуха в проселке Федоровка. Выявлено превышение по формальдегиду 1,16−1,42 ПДК.
Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ.
Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8−800−100−26−73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.